Alaçatı'da hareketli gece... Önce patlama sesi duyuldu, sonra limanda yangın çıktı

Dün Çeşme'de hareketli bir gece yaşadı. Önce Alaçatı Mahallesi'nde art arda duyulan patlama sesi paniğe neden oldu. Ardından gece saatlerinde ise özel bir sitenin limanında yangın çıktı. Limandan dumanların yükseldiğini gören güvenlik görevlileri, durumu 110 itfaiye ve polis ekiplerine ihbar etti.

Soruşturma sürüyor

İhbar üzerine bölgeye 5 arazöz ve belediyeye ait bir su tankeri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan yatlara müdahalede bulundu. Yangın sonucu 4 tane yat tamamen kullanılmaz hale gelirken, 5 tanesinde ise maddi hasar meydana geldi. İlk belirlemelere göre, yangının elektrik kontağından çıktığı öne sürüldü. Polis ekipleri de özel sitenin güvenlik kameralarını incelemeye alırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Yatlar denizin dibine gömüldü

Öte yandan, yangının oluşturduğu hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Yangında tamamen kullanılamaz hale gelen yatlar, adeta küle döndü. Limanda bulunan diğer 5 yat ise görevliler tarafından kenara çekilirken, bazı yatların da denizin dibine gömüldüğü gözlendi. Olayı duyan bazı vatandaşlar da gün ağarınca yat limanına gelerek yanan teknelere baktı.





