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Alacaklıları, Makro Market'i ayakta tutmaya karar verdi

Hurriyet.com.tr
17.02.2018 - 10:06 | Son Güncelleme:

Yaşadığı mali sıkıntı sonrası konkordato başvurusunda bulunan Ankaralı Makro Market AŞ'nin alacaklar toplantısı dün yapıldı. Toplantıda yapılan oylama sonrası konkordato teklifi kabul edildi.

Makro Market, geçen yıl 27 Ekim'de konkordato sürecini başlatmıştı. Ankara 13. İcra Hukuk Mahkemesi'ne yapılan başvuru sonrası alınan tedbir kararı ile şirket alacaklılara karşı korumaya alınmıştı. Mahkemenin verdiği bu karara bazı alacaklı vekilleri itiraz etmiş, ve mahkeme 17 Kasım'da tedbir kararını kaldırmıştı. Bu kararla birlikte Makro Market, hacizlere karşı korumasız konuma gelmişti.

Tedbir kararının kaldırılmasına bu kez şirket avukatları itiraz etti. Ve mahkeme, şirkete 3 aylık mehil kararı vererek aynı mahiyette tedbirleri geri getirmişti. Tedbir kararının 2 ay daha uzatılmasından sonra tüm gözler  alacaklar toplantısına çevrildi.

565 FİRMA 'KABUL' DEDİ

Şirketin bundan sonraki süreci için büyük bir önem taşıyan toplantıya katılan 565 firma, konkordato teklifinin kabul edilmesi yönünde oy kullandı. 53 firma ise aksi yönde oy kullandı. Firma sayısı yanı sıra alacak miktarı açısından da 2/3 çoğunluğun üstünde bir miktarla, 285 milyon TL, konkordatonun yeterli çoğunluğun üzerinde kabul edildiği anlaşıldı.

Bu kararla birlikte, Makro Market de 5 ay kadar önce başlayan zorlu süreçte önemli bir dönemeci geçmiş oldu.

TASDİK SONRASI ÖDEMELER BAŞLAYACAK

Makro Market avukatı Fidel Okan, dünkü toplantı sonucuna ve bundan sonraki sürece ilişkin yaptığı açıklamada "Alacaklar toplantısında, konkordato teklifinin büyük çoğunlukla kabul edilmesinin tedarikçi firmaların Makro Market'e duydukları güvenin göstergesi. Toplantıya katılamayan firmaların ise İcra İflas Kanunu gereği 10 gün içinde oy kullanmaya devam edebilecek. Bu aşamadan sonra dosya, icra hukuk mahkemesinden, ticaret mahkemesine tasdik için gönderilecek. Bu sürecin tamamlanmasından sonra aylık taksitler halinde ödemeler başlayacak" dedi.

Mali sıkıntıya giren Makro Market konkordato istediMali sıkıntıya giren Makro Market konkordato istedi

 

Etiketler: Fidel Okan , Makro Market , Ankara 13. İcra Hukuk Mahkemesi
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