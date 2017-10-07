Alaaddin Keykubat'ın 800 yıllık mahzenleri bulundu

ANTALYA’nın Alanya İlçesi’nde Rölöve ve Anıtlar İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda Anadolu Selçuklu hükümdarlarından 1’inci Alaaddin Keykubat’a (1220-1237) ait olduğu düşünülen mahzenlere ulaşıldı.

MAHZENLER TESPİT EDİLDİ

Alanya Kalesi ve çevresinde yürütülen bilimsel çalışmalarda tespit edilen mahzenlerin dolu olduğu belirtilirken çalışmanın detayları hakkında Hürriyet muhabirine konuşan uzmanlar, şu bilgileri aktardı: “Kale ve mevlevihanenin kuzey bölümünde yürütülen çalışmalarda mahzenleri tespit ettik.”

UZMAN BEKLENİYOR

“Şu anda çalışmaların devamı için uzman bir hocamızın ekibe katılımını bekliyoruz. İlk tespitlerde mahzenlerin dolu olduğu yönünde ibareler de var. Bu alandaki çalışmaları çok kısa sürede tamamlayıp mahzenleri ortaya çıkaracağız. Tabi mahzenlerin içinde ne olduğu ancak mahzenlere girildiğinde belirlenecek.”

‘YETKİM YOK’

1’inci Alaaddin Keykubat’ın mahzenlerinin bulunduğuna yönelik açıklamaları değerlendiren Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürü Cemil Karabayram, “Bu konuda açıklama yetkim yok. Şu an için çalışma ile ilgili bilgi veremem. Çalışma tamamlandığında ve somut sonuçlar ortaya çıktığında yetkili kurumlarımız gerekli açıklamayı yapar” dedi.

ALANYA İKİNCİ BAŞKENTTİ

Anadolu Selçuklu hükümdarlarından 1’inci Alaaddin Keykubad (1220-1237), Alanya kalesinde hüküm süren ve Hristiyan sülalelerinden olan Kyr Vart’ı 1221 yılında yenilgiye uğratarak kaleyi ele geçirmiştir. Hükümdar kendi adına burada bir saray yaptırmıştır. Selçuklular başkent Konya’nın yanı sıra Alanya’yı ikinci bir başkent ve kışlık merkez olarak kullanarak imar faaliyetlerinde bulunmuşlardır.