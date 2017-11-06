Akyaka Orman Kampı'na sabah operasyonu

Orman İşletme Müdürlüğü gerekçe olarak, orman içinde demir profiller kullanılarak yapılan ve giderek orman içinde kalıcı hale gelen çadıra benzeyen yapıların yaygınlaştığını ve oturanların yerleşik düzene geçmesi gösterdi.

Çadırları sökmeye gelen görevliler, orman içinde adeta bir mahalle oluştuğu ve orman ve kamp alanı vasfından çıkılarak mahalle düzenine geçildiğini söylediler. Profil olarak çadır yapanların yaklaşık 30 yıldır buraya gelen kişiler olduğu öğrenildi.Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri kamp alanında sadece bez çadır kullanılmasına izin verildiğini de hatırlattılar.