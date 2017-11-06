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    Akyaka Orman Kampı'na sabah operasyonu

    Cemal KÖYÜK/MUĞLA (DHA)
    06.11.2017 - 13:59 | Son Güncelleme:

    Muğla Akyaka’da bulunan Akyaka Orman Kampı içinde bulunan yaklaşık 42 adet demir profilden yapılan konut şeklindeki çadırlar, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin sabah operasyonu ile kaldırıldı.

    Orman İşletme Müdürlüğü gerekçe olarak, orman içinde demir profiller kullanılarak yapılan ve giderek orman içinde kalıcı hale gelen çadıra benzeyen yapıların yaygınlaştığını ve oturanların yerleşik düzene geçmesi gösterdi.

    Akyaka Orman Kampına sabah operasyonuÇadırları sökmeye gelen görevliler, orman içinde adeta bir mahalle oluştuğu ve orman ve kamp alanı vasfından çıkılarak mahalle düzenine geçildiğini söylediler. Profil olarak çadır yapanların yaklaşık 30 yıldır buraya gelen kişiler olduğu öğrenildi.Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri kamp alanında sadece bez çadır kullanılmasına izin verildiğini de hatırlattılar.

    Akyaka Orman Kampına sabah operasyonu

     

     

    Etiketler: Muğla , Akyaka , Akyaka Orman Kampı
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