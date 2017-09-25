AKUT’tan öğrencilere ‘deprem’ dersi

Ortaokul öğrencileri ve öğretmenleri AKUT’tan deprem ile ilgili ders aldı. Üsküdar SEV İlköğretim Kurumları tarafından düzenlenen ‘Deprem Bilinçlendirme Semineri’nde öğrenci ve öğretmenler farklı seanslarda deprem öncesi, deprem anı ve sonrasında yapılması ve yapılmaması gerekenlerle ilgili önemli bilgiler öğrendi. Deprem anında kapalı alanlarda uygulanması önerilen “Yat-Korun-Tutun” tekniği uygulamalı olarak gösterildi. Açık alanlarda deprem ile karşılaşılması durumunda başvurulabilecek “Çök-Kapan” tekniği de anlatıldı.

AKUT yetkilileri, “Bilinç hayat kurtarır!” ilkesinin unutulmaması gerektiğini vurguladı. Afetten korunmanın afet öncesi, afet anı ve sonrası aşamalardan oluştuğu belirtti. Deprem öncesi yapılması gerekenler arasında ebeveynlerin sabit iş telefonunun öğrenilmesi gerektiği vurgulandı. Afet anında akıllı telefonların ‘akılsız’ olacağının altını çizen AKUT yetkilileri, “Onlara güvenmeyin” dediler. Aile bireylerinin uzakta yaşayan ortak bir yakının belirlenip, deprem sonrası sabit telefonundan aranarak haber verilmesi gerektiği belirtildi. Öğrencilerden ayrıca, 112, 155 ve 110 gibi tüm acil kısa kod hatlarını öğrenmeleri istendi.

ACİL DURUM ÇANTASI HAZIRLAYIN

Öğrencilerin bu seminerde öğrendiklerini evde ailelerine anlatmaları istendi. Acil durum çantası hazırlanması gerektiğini söyleyen AKUT yetkilileri, çantada; ilaçlar, özel durum bilgileri (kan grupları vb), su, konserve, kuruyemiş, pilli fener, yedek piller, ilkyardım seti, pilli radyo, çakmak, kibrit, kişisel evraklar (pasaport, kimlik), anahtar, acil durum telefonları, power bank, kulaklık, kalem gibi malzemeler olması gerektiğini anlattılar.

AKUT yetkilileri, öğretmen seansında ise eve alınan çamaşır suyu vb. kimyasalların sınırlanması ve ucuz diye depo yapılmaması gerektiğini anlattılar. AKUT yetkilileri, “Evdeki eşyalar sabitlenmeli, perdeler kapalı tutulmalı. Yatağın yanında terlik, su ve acil durum çantası hazır olmalı” uyarısında bulundu.