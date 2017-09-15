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    Aksu’dan, Londra’da ‘kutnu’ defilesi

    Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
    15.09.2017 - 11:14 | Son Güncelleme: 15.09.2017 - 11:14

    Kökeni Anadolu Selçukluları’na kadar uzanan, Osmanlı padişahları tarafından da kullanılan, Gaziantep’te el tezgahlarından dokunarak üretilen ‘kutnu’ kumaşı, modacı Bora Aksu’nun düzenleyeceği defileyle Londra’da tanıtılacak. Tanıtıma Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin de katılacak.

    LONDRA Moda Haftası’ndaki sergi öncesi Hilton Park Lane Hotel’de bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, modacı Bora Aksu, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adil Konukoğlu ve Kutnu Tanıtım Grubu Başkanı Jülide Konukoğlu da konuşmacı olarak katıldı.

    Açılış konuşmasını yapan Fatma Şahin, bir şehrin yaşam kalitesini artırırken kültürel mirasın da korunması, geleceğe aktarılmasının gerekliliğini dile getirdi. Şahin, 16. yüzyıldan itibaren Gaziantep’te el tezgahlarında dokunan ve Osmanlı padişahları tarafından kullanılan ‘kutnu’ kumaşını ileride İngiliz Kraliyet Ailesi’nin yaşadığı Buckingham Sarayı’nda da görmekten mutlu olacağını söyledi. Şahin, “Kumaşımızı Kraliçemize de giydirmeyi arzu ediyoruz” dedi.

    Aksu’dan, Londra’da ‘kutnu’ defilesi

    ‘BAKALIM KRALİÇE NASIL GÖRECEK’
    Modacı Bora Aksu da, “Kraliçenin jübilesi için, 2012 yılıydı galiba Londra’daki birkaç tasarımcıdan kıyafet yapmalarını istemişlerdi. Ben de, bir tasarım yapmıştım. Keşke onu kutnu kumaşından yapsaydım. Bakalım, bunları nasıl değerlendirecek. Hep beraber göreceğiz” diye konuştu.

    Aksu’dan, Londra’da ‘kutnu’ defilesi

    Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adil Konukoğlu ise Gaziantep’i dünyaya tanıtan bir program hazırladığı için de Aksu’ya teşekkür etti.
    Kutnu Tanıtım Grubu Başkanı Jülide Konukoğlu da çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme sunumu yaptı. Toplantının ardından Gaziantepli heyet, Londra Yunus Emre Enstitüsü’nde yönetici ve üyelerle bir araya geldi.

    DOKUMA YÖNTEMİ YÜZYILLARDIR DEĞİŞMEDİ
    Çözgü adı verilen dikey ipliklerde ipek, atkı adı verilen yatay ipliklerde pamuğun kullanıldığı, renkli dikey çizgilerden oluşan desenli parlak yüzeyli dokuma türüdür. Geçmişte ahşaptan yapılmış kamçılı çekme tezgahta mekikle dokuma tekniği kullanılarak dokunan kutnu, günümüzde daha gelişmiş armürlü ve jakarlı tezgahlarda üretilmektedir. Üretimin gerçekleştirildiği tezgahlar değişse de kutnu kumaşın dokunma yöntemi yüzyıllardan bu yana aynı kalmıştır.

     

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    Kutnu1: Hilton Park Lane Hotel’deki toplantının sonunda kutnu kumaşı Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adil Konukoğlu, Kutnu Tanıtım Grubu Başkanı Jülide Konukoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ünlü modacı Bora Aksu tarafından tanıtıldı (soldan sağa).

    Kutnu2-3: Hilton Park Lane Hotel’de düzenlenen basın toplantısı sonunda kutnu kumaşı Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adil Konukoğlu, Kutnu Tanıtım Grubu Başkanı Jülide Konukoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türk modacı Bora Aksu ve heyette yer alan diğer görevliler tarafından tanıtıldı.

    Kutnu4: Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin.

    Kutnu5: Kutnu Tanıtım Grubu Başkanı Jülide Konukoğlu (solda) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin.

    Kutnu6: Londra’da yaşam süren ünlü Türk modacı Bora Aksu.

    Kutnu7: Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve modacı Bora Aksu.

    Kutnu8: Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adil Konukoğlu, Kutnu Tanıtım Grubu Başkanı Jülide Konukoğlu (ortada) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin.

    Kutnu9: Modacı Bora Aksu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Sofra Restaurantlar sahibi Hüseyin Özer.

    Etiketler: Kutnu Kumaş Tanıtım Grubu , Gaziantep , kutnu , Fatma Şahin , Bora Aksu
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