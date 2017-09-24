Aksiyon sahneleri beni zorlamıyor

* “İsimsizler” ile yeniden ekrandasınız, neler söylemek istersiniz?
- Öncesinde takip ettiğim sevdiğim bir işti. Uzun süre komedi oynadıktan sonra uzun soluklu bir aksiyon işinde olmak istiyordum zaten. Volkan hocanın da (Kocatürk) yönetmen koltuğuna geçmesiyle gelen teklif üzerine kabul ettim. Şu an bu projenin içinde bulunduğum için gayet mutluyum.
* Dizide Tufan karakterine hayat veriyorsunuz. Tufan’ı sizden dinleyelim...
- Tufan eski bir SAT komandosu, bir sınır ötesi operasyonunda timini kurtarmak için hayatını riske atan ve iki kurşunla yaralandıktan sonra bulunan, ardından da “İsimsizler” ekibine katılan biri. Normal hayatında gayet rahat, esprili ancak iş operasyona geldiğinde tam bir görev adamı. Zor görevlerin üstesinden rahatlıkla gelen bir adam.
* Siz diziye ikinci sezon dahil oldunuz. Geçen sezon diziyi izliyor muydunuz?
- İzliyordum, çekimler çok hoşuma gidiyordu. Böyle bir projenin içinde olmak istiyorum demiştim, sonrasında da ekibe dahil oldum. İstediğim şeyler oluyor demek ki! (Gülüyor)
RAHAT VE ESPRİLİ BİRİYİM
* Tufan bugüne kadar canlandırdıklarınızdan çok farklı bir karakter. En çok neyi zorluyor sizi?
- Aslında çok zorlandığım söylenemez. Çünkü normal hayatımda ben de rahat ve esprili biriyimdir. Onun dışında sürekli spor yaptığım için aksiyon sahnelerinde zorlanmak yerine keyif alıyorum. Tufan’ın doğrularıyla Mert’in doğruları da benziyor.
* Yoğun set günlerinde en çok neyin özlemini çekiyorsunuz?
- Haftanın 6 günü spor yapıyorum normalde ama yoğun bir tempoyla çalıştığımız için 3 güne düştü bu durum. Onun dışında 2-3 günlük kısa tatiller yapmayı çok istiyorum ama bu tempoyla bu sene zor görünüyor.
* Kariyerinizin dönüm noktası neydi?
- Volkan Kocatürk’le tanışmak... Şu ana kadar beni en iyi anlayan, potansiyelimin ortaya çıkmasında önemli rol oynayan kişidir kendisi.
BEN DE SOSYAL MEDYA BAĞIMLISIYIM
* Mesleğiniz adına nasıl hayaller kuruyorsunuz?
- Hayalini kurduğum her işi yapabilmek, her karakteri oynayabilmek ve insanlar tarafından takdir edilmek en güzel şey benim için.
* Gündelik hayatta önemsediğiniz ve dikkat ettiğiniz konular neler?
- İnsanları kırmamak, sabırlı olmak, empati yapabilmek, sokak hayvanlarına sahip çıkmak, doğanın yıpranmasını engellemek, iyi bir birey olmak, her zaman en doğru davranışı sergilemek...
* “İyi bir sosyal medya kullanıcısıyım” diyebilir misiniz?
- Değilim diyen yalan söyler. Maalesef sistem bizi sosyal medya bağımlısı yapıyor. Ben de gayriihtiyari elimde sürekli telefon, sosyal medyayı takip ediyorum.
* Beslenme alışkanlığınız nasıl?
- Normalde sağlıklı beslenir, sürekli spor yaparım ama yoğun çalışma dönemlerinde bu biraz aksıyor. Yine de elimden geldiği kadar dikkat etmeye çalışıyorum. Hem işimiz gereği hem de sağlıklı olmak için...
ISINMA TURLARINDAYIZ
* “İsimsizler” izleyicilerine neler söylemek istersiniz?
- İzleyicimiz bizi yalnız bırakmasın. Daha sezonun başındayız, ısınma turlarındayız. Bizi izlemeye devam etsinler. Çok hareketli ve insanın tüylerini diken diken edecek maceralara sürükleyeceğiz onları. Bu maceraların içinde aşk da olabilir...
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