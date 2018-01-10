Aksiyon filmlerini aratmayan uyuşturucu operasyonu

Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün şafak vaktinde Pamukkale İlçesi Karşıyaka Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. 7 aylık teknik takibin ardından başlatılan operasyon 15 farklı adrese eş zamanlı olarak düzenledi. Narkotik Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinden yaklaşık 200 polisin katıldığı operasyonda narkotik köpekleri Cakho ve Şat da görev aldı.

ÇELİK KAPILAR KIRILDI, UYUŞTURUCULAR BULUNDU

Karşıyaka Mahallesi'nde uyuşturucu sattığı tespit edilen ve torbacı olarak bilinen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda Özel Harekat Polisleri, uyarıya rağmen açılmayan çelik kapıları balyoz ve koçbaşlarıyla kırarak açtı. İnsansız hava aracı ile havadan kontrol edilen ve aksiyon filmlerini aratmayan operasyonda kapılar kırıldıktan sonra evlere giren narkotik polisleri, uyuşturucu sattığı tespit edilen kişileri yataklarında kıskıvrak yakalayarak ters kelepçe takıp gözaltına aldı. Polisler, uyuşturucu sattığı tespit edilen kişilerin evlerini didik didik aradı.

SAKLANAN UYUŞTURUCULARI CAKHO VE ŞAT BULDU

Saklanan uyuşturucuları bulma konusunda uzman olan narkotik köpekleri Cakho ile Şat da evlerdeki odalarda, çatılarda ve bahçelerde arama yaptı. Operasyon sürerken, çevik kuvvet polisleri de arama yapılan evlerin bulunduğu sokakları yaya ve araç trafiğine kapattı. Aramalar sırasında bir evde koltuğun üzerine çıkan Narkotik köpeği Cakho, bulunduğu yeri uzun süre patileriyle tırmalaması üzerine kontrol eden polisler, koltuğundan altında poşet içinde fişek tabir edilen satışa hazır halde esrar ve extasy hap buldu. Kapısını kırılıp girilen başka bir evde de uyuşturucu satıcısının elindeki esrar ve uyuşturucu hapları tuvalete döktüğü tespit edildi.

ORMANA UYUŞTURUCU SAKLAMIŞLAR

Polis, operasyon kapsamında zanlılardan birinin ormanlık alana uyuşturucu saklandığını belirledi. Ormanlık alanda narkotik köpeği Cakho ile arama yapan polisler, ormanlık alanda toprağın altına gizlenmiş şekilde yine esrar ve çok sayıda uyuşturucu hap buldu. Operasyon kapsamında toplam 1 kilo 268 gram esrar, 676 ecstasy hap, 9 gram metamfetamin, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 1 çalıntı motosiklet ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 20 bin 970 TL para, 12 altın bilezik, 10 cumhuriyet altını ve çok sayıda altın yüzük ile küpe ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu sattığı iddia edilen M.B., G.G. ve G.B. isimli kadınlar ile Z.G., O.G., E.Y., A.A., E.B., O.K., Y.G., F.A., T.G., F.G ile S.B. olmak üzere toplam 14 kişi gözaltına alındı.