Aksigorta kârını arttırdı

Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, bu yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre, prim üretiminde yüzde 27 büyüme gerçekleştirdiklerini, teknik kârı 97 milyon TL, net dönem kârını 69 milyon TL artırdıklarını söyledi. Gülen, ilk 9 ayda yakaladıkları finansal performans sayesinde, yüzde 27 seviyesinde güçlü özsermaye karlılığı elde ettiklerini belirterek, “Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) bazında hazırlanan finansal tablolara göre Aksigorta’nın net karı, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 80 artış göstererek 99 milyon TL olarak gerçekleşti.Toplam yatırım portföyü büyüklüğü 1,5 milyar TL’ye ulaştı.”