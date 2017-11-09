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Aksigorta kârını arttırdı

Hürriyet Haber
09.11.2017 - 22:54 | Son Güncelleme:

Aksigorta, 2017 yılının üçüncü çeyreğinde 1.7 milyar TL prim üreterek, 128 milyon teknik kâr ve 86 milyon TL net kâr elde etti.

Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, bu yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre, prim üretiminde yüzde 27 büyüme gerçekleştirdiklerini, teknik kârı 97 milyon TL, net dönem kârını 69 milyon TL artırdıklarını söyledi. Gülen, ilk 9 ayda yakaladıkları finansal performans sayesinde, yüzde 27 seviyesinde güçlü özsermaye karlılığı elde ettiklerini belirterek, “Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) bazında hazırlanan finansal tablolara göre Aksigorta’nın net karı, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 80 artış göstererek 99 milyon TL olarak gerçekleşti.Toplam yatırım portföyü büyüklüğü 1,5 milyar TL’ye ulaştı.”

Etiketler: gazetehaberleri
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