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    Akşener'in sloganı ve logosuyla ilgili açıklama yapacak

    Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
    25.10.2017 - 13:21 | Son Güncelleme:

    MHP’den ihraç edilen Meral Akşener’in bugün kuruluşunu açıkladığı İyi Parti’nin logosu ve kullandığı sloganın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Parti’li Menderes Türel’in seçim sloganı ve logosuna benzerliği dikkat çekti. Başkan Türel, konuyla ilgili açıklama yapılacağını söyledi.

    Meral Akşener ve ekibinin bugün sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı’na kuruluş başvurusu yaptığı İyi Parti’nin kullandığı slogan ve logosu, tartışmalara yol açtı; sosyal medyada da gündem olup, çeşitli eleştiriler ve övgüler aldı. Diğer taraftan, İyi Parti’nin kullandığı slogan ve logonun, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in seçim döneminde ve başkan seçildikten sonra da kullanmaya devam ettiği logo ve sloganla benzerliği de dikkat çekti.

    Türel, 2014 yerel seçimlerinde Ak Parti’den Antalya’nın adayı olarak gösterildikten sonra seçim propagandası döneminde, ’Menderes Türel Antalya’ya iyi gelecek’, ’Antalya’ya iyi gelecek’ sloganları ve güneş logosunu kullanmıştı.Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Türel, seçim sonrasından bugüne kadarki süreçte de ’İyi gelecek’ temalı sloganı ve güneş logosunu kullanmayı sürdürdü. Akşener’in kuruluşunu açıkladığı İyi Parti’nin logosunda yer alan güneşle, Türel’in kullandığı güneş logosunun benzer olduğu görüldü. İyi Parti’nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyurularda ’İyi Parti Türkiye’ye çok iyi gelecek’ şeklindeki slogan da Türel’in kullandığı sloganlarla benzerlik taşıyor.

    ’AÇIKLAMA YAPILACAK’

    Başkan Menderes Türel, İyi Parti’nin kullandığı slogan ve logoyla ilgili detaylı bir açıklama yapılacağını kaydetti. Antalya Büyükşehir Belediyesi, ’Antalya iyi gelecek’ sloganı ve logosunu, Türk Patent Enstitüsü’ne başvurarak Aralık 2015’te tescil ettirmişti.

     

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