Akşener’in partisinden vekil adayı olabilir

MUSTAFA Kemal Atatürk ile baba tarafından akrabalığı bulunan Selin Söğütlügil, İngiliz Times gazetesine konuştu. Söğütlügil, 2019’da milletvekili adayı olabileceğini açıkladı, Meral Akşener’in kuracağı partiye katılabileceğinin işaretini verdi.

TIMES gazetesindeki haberin başlığı, “Atatürk’ün yaktığı ateşi parlamentoda sürdürmek isteyen mirasçı”.

Gazetenin Türkiye muhabiri Hannah Lucinda Smith’e konuşan Söğütlügil (47), aday olmak istediği partinin Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) olmadığını söyledi.

Söğütlügil, CHP’nin Atatürk’ün prensiplerine sadık kaldığını ama hedeflerine ulaşamadığını belirtti.

ÜÇ ÇOCUK ANNESİ ŞAİR

Kitapları yayımlanan bir şair olan 3 çocuk annesi Söğütlügil, “Meral Akşener’in bildirisi akıllıca. Umarım karşılığını alır” dedi.

Söğütlügil, “Türkiye zengin geçmişi ve olgun tarihi ile dünyada önemli bir ülke... Gelecek vadeden genç nüfusu ise en büyük kazancı. Bireyler olarak özgür ve demokratik bir ülkede yaşamak istiyoruz” diye konuştu.

Londra’da yaşayan Selin Söğütlügil, Mustafa Kemal Atatürk’ün amcasının torunu Hayreddin Oytun Söğütlügil’in kızı.