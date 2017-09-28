Akşener'in listesinde dikkat çeken isim

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde darbecilere karşı direnişi organize eden emniyet müdürü Fatih Eryılmaz tanktan açılan ateşle karnından vuruldu, ölümle pençeleşti.

Fatih Eryılmaz, yapılanmaya dikkat çektiği için FETÖ kumpaslarına uğradı. Uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmak, organize suç örgütü, Ergenekon terör örgütü ve son olarak da İBDA-C örgütü üyesi olduğu iddiasıyla suçlanmıştı.

Akşener’in açıkladığı kurucular listesindeki diğer isimler ise şöyle:

Emekli büyükelçiler Ahmet Erozan ve Tugay Uluçevik, eski bakanlar Aydın Tümen ve Suat Çağlayan, eski milletvekilleri Cevher Cevheri (Adana), Kazım Ataoğlu (Bingöl), Âşık Veysel’in torunu işkadını Çiğdem Özer, Tokyo Üniversitesi’nden Elif Gökdemir, 15 Temmuz gazisi olan eski emniyet müdürü Fatih Eryılmaz.

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