Akşener’in kuracağı yeni parti için üç sürpriz isim

Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, Meral Akşener ve Ümit Özdağ liderliğinde yürütülen yeni parti çalışmaları konusunda kulislere ilginç bilgiler yansıyor. Kasım ayında kurulması beklenen partinin, kuruluş çalışmalarını bir ay erkene aldığı, kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı’na Ekim ayı içerisinde verilmesinin planlandığı konuşuluyor.

BARDAKOĞLU SÜRPRİZİ

Partinin “kurucular kurulu” için ise isim arayışı devam ediyor. Bu çerçevede kulislere yansıyan, “kurucular kurulu”nda görev almayı kabul ettiği ifade edilen bazı kritik isimler de bulunuyor. Bu isimlerden biri de, Diyanet İşleri eski Başkanı Ali Bardakoğlu. Kurucular Kurulu için Bardakoğlu’na da teklif götürüldüğü ve kendisinin bu teklifi kabul ettiği kulislerde konuşuluyor.

HAŞİM KILIÇ’A DA TEKLİF GİTTİ

Yine kulislere yansıyanlara göre, Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Haşim Kılıç’a da yeni parti için teklif gitti. Ancak Kılıç’ın henüz kesin bir yanıt vermediği ifade ediliyor. Ayrıca yeni partiye katılacak bir başka isim ise, Osman Pamukoğlu. Hak ve Eşitlik Partisi’nin (HEPAR) kurucusu olan, ancak daha sonra partiden ayrılan Pamukoğlu’nun da kendisine gelen teklife sıcak baktığı belirtiliyor.

Parti kuruluş sürecinin erkene alınmasında ise, ABD’de yaşayan FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen’in yabancı basın organlarına mülakatlarında verdiği fotoğrafların etkili olduğu kaydediliyor. Gülen, bir mülakatında seccadeye ayakkabılarıyla basmış olarak poz vermişti. O fotoğraf karesinde arkada duran ekranda 00.11 ibaresi de dikkat çekmişti. Bunun “Kasım ayına” işaret ettiği yorumları da yapılmıştı. Yeni Parti kurucuları da, adlarının FETÖ’yle anılmaması için, Kasım ayı için planladıkları partinin resmi kuruluşunu, 10’uncu ay olan Ekim’e almayı tercih ettiler.

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