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    Akşener'den önce davrandı

    Hürriyet Haber
    25.10.2017 - 09:45 | Son Güncelleme:

    Eski CHP Çankaya Belediye Başkan aday adayı Zeynep Göksu, Meral Akşener'den önce davrandı, 2017'nin ilk partisini dün kurdu. Adını Güven Adalet ve Aydınlık Partisi koydu. Amblem ise tıpkı Akşener'in partisinin olduğu gibi yine güneş.

    Eğitimci ve ekonomist Zeynep Göksu, Güven Adalet ve Aydınlık Partisi'ni 3 Ekim'de kurdu. Göksu, partisini sosyal medyadan duyurdu. Göksu'nun yardımcıları da kadın, GAAP'ın logosu ise doğan bir güneş. Göksu partisinin logosunu anlatırken, 'Doğmuş bir güneş değil, bu yedi güneş ışınımız yedi coğrafya bölgemizi temsil ediyor'' ifadelerini kullandı.

    "Biz parayla kurulmadık, zengin değiliz, arkanda dayın değil Güven Adalet ve Aydınlık Partisi" olacak diyen Göksu iddialı da, "Biz 2019'da iktidar olacağız, devlet başkanı olacağız'' dedi. (Cnn Türk)

     

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    Etiketler: meral akşener , logo
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