Akşener'den o iddialara sert cevap: Politikayı bırakırım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Kendisi hakkında “FETÖ’cü” iddiaları olduğunu belirten Akşener, “Bana FETÖ'cü dediler. Geçtim beni, çoluğumda çocuğumda, yedi göbek sülalemde bir FETÖ’cü bulun, huzurunuzda ilan ediyorum politikayı bırakıyorum. Benim FETÖ’cü olduğuma dair elinde tek bir kanıtı olan varsa, onu savcılığa teslim etmeyen varsa, şerefsizdir, alçaktır” ifadelerini kullandı.





Bana Fetöcü dediler. Geçtim beni, çoluğumda çocuğumda, yedi göbek sülalemde bir Fetöcü bulun, huzurunuzda ilan ediyorum politikayı bırakıyorum. Benim Fetöcü olduğuma dair elinde tek bir kanıt olan varsa, onu savcılığa teslim etmeyen varsa, şerefsizdir, alçaktır! — Meral Akşener (@meral_aksener) 12 Ocak 2018