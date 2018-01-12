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    Akşener'den Bahçeli'ye: Bize tavsiye verecek mevkide değil

    Ramazan ÇETİN / DHA
    12.01.2018 - 19:41 | Son Güncelleme:

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Sayın Bahçeli, bize tavsiye verecek mevkide değil, akıl fikir verecek mevkide değil. Siyasette nezakete, zarafete ihtiyaç var” dedi.

    Akşener dün partisinin Uşak İl Başkanlığı'nın açılışından sonrabasın  mensuplarının sorularını yanıtladı. İYİ Parti olarak yaptırdıkları anketlerde oy oranlarının yüzde 20.5 çıktığını, bazı büyükşehirlerde de iddialı olduklarını söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye tepki gösteren Akşener, şöyle dedi:

    "Seçime süre varken, MHP Genel Başkanı'nın AK Parti ile işbirliği arayışına girmesi şaşırtıcı. Sayın Bahçeli'nin ayıpladığım ve yadırgadığım sözleri var. Sayın Bahçeli'nin İYİ Parti'yi, HDP ve CHP ile yan yana getiren bir tavsiyesi var. Sayın Bahçeli, bize tavsiye verecek mevkide değil, akıl fikir verecek mevkide değil. Siyasette nezakete, zarafete ihtiyaç var. Bazı büyükşehirlerde iddialı olduğumuzu söyleyebilirim. Birçok kente talibiz, alabileceğimizi gördüğümüz iller var. İç Ege, Trakya ve Akdeniz sahili merkez sağ seçmenin güçlü olduğu yerler. Biz bu şehirlerin tümünde çok iddialıyız."

    CEZAEVİNDEKİ KADINLARLA 'SÜT' İDDİASI
    Akşener, cezaevlerinden şikâyetler aldıklarını da belirterek, “Dün Başkanlık Divanı'nda konuştuk. Pek çok yerden şikâyet geldi. Hapishanede olan kadınların çocuklarına, annelerden sütlerinin sağılıp, bir araya toplanıp, bu şekilde dağıtıldığına yönelik şikâyetler geldi. Doğruysa takibini yapacağız, engel olacağız. Dinen günah, sütle ilgili ayet var. O annenin bilgisi dışında süt kardeşi yapıyorsunuz. Süt kardeşe nikâh düşmez, yarın birbirini tanımadan sevip evlenirlerse ne olacak? Bunun vebalini nasıl ödeyeceksiniz? Yaptığınız zulüm yetti artık."

    Etiketler: Meral Akşener
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