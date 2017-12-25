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    Akşener: Vahim sonuçları olabilir

    Umut ERDEM/ ANKARA
    25.12.2017 - 22:27 | Son Güncelleme:

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, KHK’da teröre müdahale eden sivillere dokunulmazlık getiren maddeye tepki gösterdi.

    Son derece kritik bir yasanın parlamentodan kaçırılarak Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK) çıkarıldığını belirten Akşener şunları söyledi: “Olağanüstü hal (OHAL) yasasının arkasına sığınarak KHK ile kar lastiğinden sonra şimdi de Silahlı Kuvvetler bünyesinde anonim şirket kuruldu. Yeni KHK ile sivillere darbe kalkışması isnadıyla silah kullanma hakkı verilmesi, ülkeyi bir iç savaşa çekmek olur. Son derece kritik bir yasayı, iktidarın Meclis’te açık ara çoğunluğa sahip olmasına rağmen, parlamentodan kaçarak KHK ile yapmasının çok vahim sonuçları olabilir.”

    Etiketler: gazetehaberleri , meral akşener
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