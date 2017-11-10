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    Akşener ilgisi

    Rıza ÖZEL / ANKARA
    10.11.2017 - 23:53 | Son Güncelleme:

    ULU Önder Atatürk’ün vefatının 79. yılında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Anıtkabir’i ziyaret etti. Akşener’e ziyareti sırasında Ümit Özdağ, Musavvat Dervişoğlu, Aytun Çıray, Durmuş Yılmaz gibi parti yöneticileri eşlik etti.

    Anıtkabir’i ziyaret eden vatandaşların arasında ilgi odağı olan Akşener, selfie ve fotoğraf çektirdi. Akşener, “İyi Parti, iyi oldu. Oyum sana” diye kendisine seslenen genci yanına çağırarak sohbet etti.

    Etiketler: Meral Akşener , gazetehaberleri
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