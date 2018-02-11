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    Aksaray'da otel ve gece kulüplerine fuhuş baskını... Çok sayıda gözaltı var

    DHA
    11.02.2018 - 07:41 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da fuhuş operasyonu... Aksaray'da gerçekleştirilen operasyonda 40 kişi gözaltına alınırken, fuhuşa zorlanan 140 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı. Toplam 23 gece kulübü ve 10 otel mühürlendi.

    Aksaray'da bazı eğlence mekanları ile otellerde yabancı uyruklu kadınların tehdit yoluyla fuhuşa sürüklendiği, ayrıca insan ticareti yapıldığı bilgisi üzerine emniyet güçleri yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip yaptı.

    Teknik ve fiziki takibin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ahlak ve Kumar Büro Amirliği Ekipleri gece operasyon için düğmeye bastı.

    23 GECE KULÜBÜ VE 10 OTEL MÜHÜRLENDİ

    Ekipler, 250 polisin katılımıyla, Aksaray Mahallesi’nde yerleri önceden belirlenen 47 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Yapılan operasyonda; 13 eğlence mekanı, 10 otel ve 24 dairede yabancı uyruklu toplam 140 kadın kurtarıldı.

    Operasyon sonucunda, kadınları tehditle fuhuşa sürüklediği iddiasıyla 3’ü kadın toplam 40 kişi de gözaltına alındı. Bu arada 23 eğlence mekanı ve otelin mühürlenerek kapatıldığı belirtildi.

    Gözaltına alınan şüpheliler, Gayrettepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilirken, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    Aksarayda otel ve gece kulüplerine fuhuş baskını... Çok sayıda gözaltı var

    Aksarayda otel ve gece kulüplerine fuhuş baskını... Çok sayıda gözaltı var

    Etiketler: İstanbul , aksaray , fuhuş , son dakika
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