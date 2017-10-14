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    Aksaray'da bulundu... 8 tane daha var

    Hürriyet Haber
    14.10.2017 - 11:18 | Son Güncelleme:

    Türkiye’nin ilk ve tek mumya bölümüne sahip müzesi Aksaray Müzesinde, bölgede yapılan kazılarda gün yüzüne çıkarılan 10’uncu ve 12’inci yüzyıldan kalma yetişkin insan, bebek ve kedi mumyaları sergileniyor.

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    • Mumyalar ziyaretçilerini bekliyor
    • Mumyalar ziyaretçilerini bekliyor
    • Mumyalar ziyaretçilerini bekliyor
    • Mumyalar ziyaretçilerini bekliyor

    Türkiye’nin ilk ve tek mumya bölümüne sahip olan Aksaray Müzesindeki insan ve hayvan mumyaları ziyaretçilerini bekliyor. Aksaray bölgesinde yapılan kazılarda gün yüzüne çıkarılan yetişkin insan, bebek ve kedi olmak üzere toplam 8 adet mumya, özel ısıtma ve soğutma sistemi olan vitrinlerde korunuyor.

    Mumya bölümünün Türkiye’de ilk ve tek olarak Aksaray Müzesinde oluşturularak sergilendiğini belirten Aksaray Müze Müdürü Yusuf Altın, ilk mumyalama tekniğinin Mısır’da başladığını kaydetti. İnsana olan saygıdan mumyalama tekniğinin ortaya çıkarıldığını belirten Müze Müdürü Altın, "Mumyacılık Aksaray ilinde Türkiye Cumhuriyetindeki müzeler içerisinde tek mumya bölümü olan müzemiz Aksaray Müzesidir. Bu biliyorsunuz ki mumya sistemi insana olan saygıdan dolayı insanın çeşitli fiziksel ve kimyasal faaliyetlerle o kişiye olan saygıdan dolayı onun abideleştirilmesi tekniğidir. Bunun ilk başlangıcı Mısır’da başlamış. Mısır’daki insanları mumyalayarak ama Anadolu’daki mumyalama sistemi tamamen Mısır’dan farklı bir mumyalama sistemi vardır. Türkler Orta Asya’dayken de mumyalama tekniklerini kullanmaktaydı. Neden? Bizim Türklerin yazlıkları ve kışlıkları vardı. Kışlıklardaki vefat edenler iç organları alınır, bal mumu eritilerek insan vücudunun üzerine sürülür ve iç organları çıktıktan sonra tekrar kışlık bölümüne getirilir. Yazlık da vefat edenler de ana yurtlarına getirilir orada defin işlemlerine devam edilir" dedi.

    Aksarayda bulundu... 8 tane daha var

    10 VE 12. YÜZYILA AİT

    Aksaray Müzesinde sergilenen 8 adet yetişkin insan, bebek ve kedi mumyasının Aksaray bölgesinde yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkarıldığını belirten Müze Müdürü Altın, "Türklerin Anadolu’ya gelmesiyle birlikte özellikle bu mumyalama tekniği de devam etmektedir. Özellikle 2. Kılıçaslan da burada şehit olmuştur. 2. Kılıçaslan da burada iç organları Kılıçaslan Türbesi’ne defnedilerek kendisi Konya’daki Alaaddin Tepesi’ne mumyalı bir şekilde defnedilmiştir. Bizim bölgemizdeki mumyalar ise özellikle Ihlara Vadisi’nde bulunan kiliselerden çıkmıştır. Diğer bir önemli merkez de Akhisar’da bulunan Çanlı Kilise çevresindeki mumyalar var. Bu mumyaların da tarihlenmesi bin yıllarına tarihlenmektedir. Özellikle 10’uncu, 11’inci ve 12’inci yüzyılda bu mumyalama tekniği yoğun olarak kullanılmıştır" şeklinde konuştu.

    Aksarayda bulundu... 8 tane daha var

    Mumyalama tekniğinin saygı duymak ve abideleştirmek amaçlı ortaya çıktığına dikkat çeken Müze Müdürü Altın, "Buradaki önemli mumyalarımızdan bir tanesi de bizim kedi mumyamızdır. Bu kedi mumyamız da sahibi tarafından çok sevildiği için bir mumyalama, bal mumuyla mumyalanarak korunmaktadır. Mumyalarımız burada bakanlığımız tarafından yaptırılan özel vitrinlerde korunarak sergileniyor. Sergimizde şu ada 8 tane mumyamız vardır. Kazılarda çıktığı zamanda mumyalarımızın artması muhtemeldir" dedi.

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