Aksaray TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?

Aksaray TOKİ kura sonuçları için geri sayım başladı. Alt ve orta gelir grubuna ilaveten emeklilere özel olarak gerçekleştirilen Aksaray TOKİ kura çekilişi, 11.00 itibariyle açıklanmaya başlanacak. Peki, Aksaray TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilecek? İşte, merakla araştırılan konu hakkında detaylı bilgiler

AÇIKLANAN EMEKLİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Diğer sonuçlar açıklandığında bu sayfa üzerinden erişebilirsiniz.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİ?

1. T.C. vatandaşı olması,



2. Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması, Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 (üç) yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması

gerekmektedir.



Başvuru sahibinin kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil konutunun bulunmaması (tarla, bağ, bahçe, köyevi ve işyeri hariç) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç )



3. Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, ancak, Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.



4. Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 3.200-₺ olması, (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 3.200-₺ olması gerekmektedir.)



5. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir. Birden fazla başvuru yapılması halinde başvurular geçersiz sayılacaktır.

ÖDEME NASIL YAPILACAK?

Peşinat ve Vade Seçenekleri: %12 peşinat bedeli için 180 ay vade Taksit Ödeme Başlangıç Tarihi: Konut teslimini takip eden ay Taksit Ödeme Periyodu: Ayda bir Borç Bakiyesi Güncelleme Periyodu: Yılda iki kez (altı ayda bir, Ocak –Temmuz) Güncelleme Oranı: Bir önceki 6 aylık dönemdeki, Memur maaş artış oranı, Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olan (1. Kategori hariç) İlk Dönemsel Artış Tarihi: Teslim tarihine göre İdarece belirlenecektir



1. Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar seçecekleri peşinat ve vade seçeneği ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.



2. Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi; faizsiz konut kredisinden faydalanacak hak sahipleri; Tahsis edilen kredi tutarı konut peşinatına sayılacak, bakiye borç kalması durumunda Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hükümleri uygulanacaktır.



3. Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi; faizsiz konut kredisinden faydalanmayacak hak sahipleri; Konutlar, %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli satılacaktır.



4. Konutların peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden yüzde %5 (yüzde beş) BSMV satış aşamasında Banka tarafından tahsil edilecektir.



5. Konutların satış fiyat ve koşulları ilgili Banka Şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfası (www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır. En düşük ve en yüksek fiyatlar ile alternatifli ödeme koşulları aşağıda sunulmaktadır.