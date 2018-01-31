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    Akşam saatlerinde yeni gelişme... PKK'dan kurtarıldı

    AZEZ /ANKARA(AA)
    31.01.2018 - 21:36 | Son Güncelleme:

    Türk Silahları Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in kuzeydoğusundaki Eyn Batman Dağı'nın terör örgütü PYD/PKK'dan temizledi.

    Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO unsurları, akşam saatlerinde Afrin'in Racu beldesinin kuzeydoğusunda bulunan Eyn Batman Dağı'nı terör örgütünden ele geçirdi.  Gündüz saatlerinde de Afrin'in kuzeyindeki Bülbül beldesine bağlı Bak Ubasi köyü ile çevresindeki Kurni Dağı teröristlerden arındırılmıştı.

    27 NOKTA OLDU

    Zeytin Dalı Harekatı'nın 12. gününde Afrin'in beş beldesinde 19'u köy, biri köy altı yerleşim ve 7'si stratejik dağ veya tepe olmak üzere 27 nokta örgütten kurtarılmış oldu.

    TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri harekatta, Bülbül beldesinde Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa ve Bak Ubasi köyleri, Kurni Dağı ile Kürdo köy altı yerleşimini, Racu beldesinde Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği ve Alkana köyleri, 915. Tepe ile 740 Tepe'yi, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi ve Kara Mitlak köyü, Cinderes beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni, Şeran beldesinde de Burseya Dağı ve Kastel Cündo köyünü ele geçirmişti. 

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    Etiketler: azez , pkk , ÖSO , son dakika
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