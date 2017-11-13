Akşam saatlerinde içilebilecek en iyi 4 kokteyl

MUHTEŞEM İKİLİ: ELMA VE TARÇIN
Akşam saatlerinde içinizi ısıtacak bir şeyler içmek istiyorsanız ve bu seçiminizi kokteylden yana kullanmaktan yanaysanız, bu lezzetli kokteyl tarifi tam da sizin damak tadınıza göre.
Malzemeler
30 ml portakal likörü, 30 ml tekila, 162 ml elma suyu, portakal ve elma dilimleri, tarçın ve esmer şeker.
Hazırlanışı
Bardağınızın kenarlarını biraz portakal suyu ile ıslattıktan sonra tarçın ve esmer şeker karışımına bulayın. Bardağın dibine portakal dilimleri koyun. Üzerine biraz daha şekerli karışım ekleyin ve ezin. Buzları da ekledikten sonra likör, tekila ve elma suyu ekleyin. Elma dilimi ve tarçın ile süsleyerek servis edebilirsiniz.
ŞİFA NİYETİNE: BAHARATLI MARTİNİ
Baharatlı kokteyller, serin akşamların vazgeçilmezidir. Eğer siz de baharatlı içkilerden hoşlanıyorsanız, bu kokteyl gerçekten çok hoşunuza gidecek.
Martininin votkasını, 1 hafta önceden hazırlamanız gerekiyor. Bunun için 1 şişe vanilyalı votkaya 9 çubuk tarçın ekleyerek 1 hafta boyunca bekletin.
Malzemeler
30 ml çikolata likörü, 30 ml ballı viski, 30 ml tarçınlı votka, 60 ml krema, 1 yemek kaşığı bal, damla çikolata.
Hazırlanışı
Bardağı kremayla ıslatın ve ardından kakao ile kırılmış bisküviye bulayın. Votka, likör, viski ve çikolata parçalarını buz dolu shaker'a ekleyerek iyice karıştırın. Krema ve balı buzsuz olarak çalkalayın ve alkol karışımına ekleyin. Baharatlı kokteyliniz hazır!
SONBAHARIN KIYMETLİSİ: BAL KABAĞI
Havalar çok fazla soğumamışken sonbaharın lezzetli bal kabakları ile dondurmalı bir kokteyl hazırlayabilirsiniz.
Malzemeler
1 su bardağı votka, 1 top vanilyalı dondurma, az tarçın, zencefil, karanfil, 1 su bardağı köpüklü şarap, 1 su bardağı buz.
Hazırlanışı
Tüm malzemeleri bir blender yardımıyla karıştırın. Üzerine tarçın serpiştirerek servis edebilirsiniz.
KIŞA MERHABA: SICAK ÇİKOLATA
Sıcak çikolata, kışların en vazgeçilmemiz içeceğidir. Eğer siz de sıcak çikolata aşığıysanız onunla hazırlayacağınız bu kokteyl gerçekten çok hoşunuza gidecek.
Malzemeler
3 su bardağı süt, 1/3 su bardağı krema, 1 su bardağı damla çikolata, yarım su bardağı Bailey's Irish Cream, marshmellow
Hazırlanışı
Süt ve kremayı kaynatın. Ardından çikolataları içine atın ve eritin. Bailey's ekleyin ve bardaklara koyun. Üstlerine de marshmellow’ları koyun ve fırına atın. Üzeri kızarınca çıkarın ve servis edin.
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