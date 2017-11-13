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Akşam saatlerinde içilebilecek en iyi 4 kokteyl

Eğer klasikleşmiş tatlar yerine farklı lezzetler denemeyi seviyorsanız, içki konusunda da kokteyller sizin için ilk sırada geliyor demektir. Özellikle kışa adım adım ilerlediğimiz şu günlerde sizi akşamüzeri tüm yorgunluğunuzu alacak lezzetli bir kokteylden daha fazla ne mutlu edebilir? Sanıyoruz hiçbir şey… İşte kokteyl tutkunlarının yüzünü güldürecek ve akşam saatlerinde içilebilecek en iyi 4 kokteyl…

Kaynak: Doğan Burda
13.11.2017 - 16:20 | Son Güncelleme :

MUHTEŞEM İKİLİ: ELMA VE TARÇIN

Akşam saatlerinde içinizi ısıtacak bir şeyler içmek istiyorsanız ve bu seçiminizi kokteylden yana kullanmaktan yanaysanız, bu lezzetli kokteyl tarifi tam da sizin damak tadınıza göre.

Malzemeler

30 ml portakal likörü, 30 ml tekila, 162 ml elma suyu, portakal ve elma dilimleri, tarçın ve esmer şeker.

Hazırlanışı

Bardağınızın kenarlarını biraz portakal suyu ile ıslattıktan sonra tarçın ve esmer şeker karışımına bulayın. Bardağın dibine portakal dilimleri koyun. Üzerine biraz daha şekerli karışım ekleyin ve ezin. Buzları da ekledikten sonra likör, tekila ve elma suyu ekleyin. Elma dilimi ve tarçın ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

Akşam saatlerinde içilebilecek en iyi 4 kokteyl

ŞİFA NİYETİNE: BAHARATLI MARTİNİ

Baharatlı kokteyller, serin akşamların vazgeçilmezidir. Eğer siz de baharatlı içkilerden hoşlanıyorsanız, bu kokteyl gerçekten çok hoşunuza gidecek.

Martininin votkasını, 1 hafta önceden hazırlamanız gerekiyor. Bunun için 1 şişe vanilyalı votkaya 9 çubuk tarçın ekleyerek 1 hafta boyunca bekletin.

Malzemeler

30 ml çikolata likörü, 30 ml ballı viski, 30 ml tarçınlı votka, 60 ml krema, 1 yemek kaşığı bal, damla çikolata.

Hazırlanışı

Bardağı kremayla ıslatın ve ardından kakao ile kırılmış bisküviye bulayın. Votka, likör, viski ve çikolata parçalarını buz dolu shaker'a ekleyerek iyice karıştırın. Krema ve balı buzsuz olarak çalkalayın ve alkol karışımına ekleyin. Baharatlı kokteyliniz hazır!

Akşam saatlerinde içilebilecek en iyi 4 kokteyl

SONBAHARIN KIYMETLİSİ: BAL KABAĞI

Havalar çok fazla soğumamışken sonbaharın lezzetli bal kabakları ile dondurmalı bir kokteyl hazırlayabilirsiniz.

Malzemeler

1 su bardağı votka, 1 top vanilyalı dondurma, az tarçın, zencefil, karanfil, 1 su bardağı köpüklü şarap, 1 su bardağı buz.

Hazırlanışı

Tüm malzemeleri bir blender yardımıyla karıştırın. Üzerine tarçın serpiştirerek servis edebilirsiniz.

Akşam saatlerinde içilebilecek en iyi 4 kokteyl

KIŞA MERHABA: SICAK ÇİKOLATA

Sıcak çikolata, kışların en vazgeçilmemiz içeceğidir. Eğer siz de sıcak çikolata aşığıysanız onunla hazırlayacağınız bu kokteyl gerçekten çok hoşunuza gidecek.

Malzemeler

3 su bardağı süt, 1/3 su bardağı krema, 1 su bardağı damla çikolata, yarım su bardağı Bailey's Irish Cream, marshmellow

Hazırlanışı

Süt ve kremayı kaynatın. Ardından çikolataları içine atın ve eritin. Bailey's ekleyin ve bardaklara koyun. Üstlerine de marshmellow’ları koyun ve fırına atın. Üzeri kızarınca çıkarın ve servis edin.

BİRAZ DAHA SAĞLIKLI BİR İÇECEK ARAYANLARA DA BİR TAVSİYEMİZ VAR

Etiketler: kokteyl tarifleri , kokteyl çeşitleri
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