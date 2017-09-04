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    Akşam denize giren Rus turist boğuldu 

    Hürriyet Haber
    04.09.2017 - 09:41 | Son Güncelleme: 04.09.2017 - 09:41

    Antalya’nın Kemer ilçesinde tatil yapan Rus kadın, akşam saatlerinde girdiği denizde boğularak yaşamını yitirdi.

    Tekirova Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan 63 yaşındaki Rus Olga Salomakhina, akşam yemeğinden sonra denize girdi. Alkollü olduğu iddia edilen kadın, bir süre sonra denizde hareketsiz kalınca durumu fark eden otel personeli Salomakhina’yı sahile çıkardı.

    Çağrılan ambulansla kalp masajı yapılan Rus turist, Kemer’de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

    Salomakhina hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Olga Salomakhina’nın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi

    Etiketler: Kemer , boğulma , rus turist
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