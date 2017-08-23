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    'Aksakallı'yı kaçırma iddiasına yanıt: Korumaya çalıştım

    ANKARA
    23 Ağustos 2017 - 00:05Son Güncelleme : 23 Ağustos 2017 - 00:05

    FETULLAHÇI Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü’ndeki eylemlere ilişkin 486 sanıklı davaya dün Sincan Cezaevi Kampüsü’nde devam edildi.

    Duruşmada, darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanı olan Korgeneral Zekai Aksakallı’yı alıkoymaya çalışmakla suçlanan sanık eski albay Fatih Yarımbaş’ın çapraz sorgusu yapıldı.

    Duruşmada, sanık Yarımbaş’a, “Semih Terzi’nin cep telefonunda, ‘Zekai’yi alamadılar. Fatih takipte’ şeklinde mesaj var, buna ne diyeceksiniz?” sorusu yöneltildi. Yarımbaş, “Bu mesajın benimle bir ilgisi yok. O Fatih ben olmak zorunda değilim” yanıtını verdi. Aksakallı’nın kaçırılma girişimine ilişkin diğer sanıkların ifadelerini kabul etmeyen Yarımbaş, şu savunmayı yaptı:

    ARACA DAVET
    “Koruyacağınız şahsı emniyete alırsınız. Onun için araca davet edilmiştir komutan. Bizim için esas olan komutanın can güvenliğini sağlamaktır. Biz de bunu icra ettik. Koruma prensiplerine uygun. Oradan tekme atıp kaçmak söz konusu olamaz. Küfür, tekme... Aracın kapısı açıldığı için bu manevrayla benim personelim gidiyordu. Gelsin izah etsin, biz de kaçırdıysak bilelim. Komutanın ÖKK’da birkaç plakası vardır. Ben sivil aracını tanıyamam ki. Komutanı gördüğümde araç hareket halindeydi. Bana ‘tehdit var’ dendi. O kalabalıkta kim tehdit bilemiyorum. Koruma prensipleri böyle. Ben evini bilmiyor muyum? Darbeciysem niye gidip evinden almadım ki.”

    Sanık Yarımbaş, “ÖKK’yı aradınız. ‘Giriş çıkış yasak burada, karışık gelmeyin’ dediler. Bunun üzerine saat 02.00’de Akıncı Üssü’ne neden gittiniz?” sorusuna karşılık, “Tekrar birliğime gitmeye çalıştım ama çok karışık dediler, terör saldırısı olabileceğini söylediler. Birliğine gidemiyorsan en yakın, uygun bulduğun birliğe gidersin” savunmasını yaptı. Eski albay, o akşam radyo dinlemediğini, internete bakmadığını öne sürdü. m ANKARA

    Etiketler: 15 Temmuz , Zekai Aksakallı , gazetehaberleri
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