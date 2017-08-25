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    Aksakallı'nın acı günü...

    AA
    25 Ağustos 2017 - 14:39Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 14:50

    Erzurum'da, rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede dün vefat eden 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın annesi Halise Aksakallı, son yolculuğuna uğurlandı.

    Merkez Yakutiye ilçesi Terminal Caddesi'ndeki evinde bağırsak rahatsızlığı sebebiyle kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde dün hayatını kaybeden Halise Aksakallı'nın (85) cenazesi, evinde helallik alınması sonrası Yakutiye Kent Meydanı'ndaki Lalapaşa Camisi'ne getirildi. Burada cuma namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

    Törene, Halise Aksakallı'nın en büyük oğlu olan Korgeneral Zekai Aksakallı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum milletvekilleri Mustafa Ilıcalı, Orhan Deligöz ve İbrahim Aydemir, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül, Erzurum Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Özgür Ercan ile Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut katıldı.

    ŞEHİT HALİSDEMİR'İN KARDEŞİ DE KATILDI

    Cenaze töreninde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir ve çok sayıda vatandaş da iştirak etti.

    6 çocuk annesi Halise Aksakallı'nın naaşı,  din adamı Veli Velioğlu'nun kıldırdığı cenaze namazı sonrası Korgeneral Zekai Aksakallı ve törene katılanlarca bir süre omuzlarda taşınıp cenaze nakil aracına konuldu.

    Halise Aksakallı'nın cenazesi daha sonra götürüldüğü Aziziye ilçesindeki Rizekent köyündeki mezarlığa defnedildi.

    Törene, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Orgeneral Yaşar Güler, Orgeneral Hasan Küçük Akyüz, Koramiral Adnan Özbal, Tümgeneral İrfan Özsert ve Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın yanı sıra Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı, 2. Kolordu Komutanlığı, 9. Kolordu Komutanlığı ve çeşitli kişi ve kurumlarca çelenk gönderildi.

    Aksakallının acı günü...
    Aksakallının acı günü...

    Etiketler: Aksakallı , cenaze , anne
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