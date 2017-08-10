Aksa Enerji Türkiye’nin en büyük 50 şirketi arasında

Türkiye’nin iki önemli ekonomi yayını olan Fortune ve Capital dergilerinin her yıl hazırladığı “Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi” listesinde bu yıl da yer alan Aksa Enerji, 2016 yılında geçen yıla göre daha üst sıralara yerleşerek başarısını kanıtladı.

Fortune dergisinin hazırladığı listede, 2015 yılında Türkiye’nin en büyük 500 şirketi arasında 61. sırada olan Aksa Enerji, bu yıl 12 basamak daha yükselerek 49. sıraya yerleşti. Capital dergisinin listesinde ise 2015 yılında 78. sırada yer alan şirket, 2016 yılı için sıralamasını 19 basamak yukarı taşıyarak, Türkiye’nin en büyük 59. şirketi oldu.



1997 yılında bir Kazancı Holding iştiraki olarak kurulan Aksa Enerji, Türkiye’nin halka açık en büyük serbest enerji üreticisi. Globalleşme hedefiyle yerel bir enerji şirketinden KKTC ve Afrika kıtasındaki santralleriyle global bir enerji şirketine dönüşen Aksa Enerji, Türkiye’de rekabet gücü azalan santrallerini yüksek kapasite kullanım oranlarıyla çalıştırabilmek için rotasını 2015 yılında Afrika’ya çevirdi. Gana, Madagaskar ve Mali’de kurduğu santrallerle döviz bazlı, garantili enerji satışı gerçekleştiren Aksa Enerji, Afrika dışında başka ülkelerin de acil enerji ihtiyacını karşılamak için görüşmelerini sürdürüyor. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde bulunan 11 elektrik üretim santrali ve yurt dışında 530 MW kurulu güçteki 3 enerji santrali projesiyle bölgenin en güçlü enerji şirketlerinden biri olan Aksa Enerji, Türkiye’de de rüzgâr, doğal gaz, hidroelektrik, fuel-oil ve linyitten oluşan enerji üretim santralleriyle 2.000 MW’ın üzerinde kurulu güce sahip.