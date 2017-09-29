Aksa Enerji Mali'de tam kapasiteye geçti

Aksa Enerji tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, santralin ilk 10 megavatlık bölümünün 4 Ağustos'ta devreye alındığı hatırlatıldı.

Şirketin açıklamasında toplam 40 megavat kurulu güçteki santralin kalan bölümünün kabul işlemlerinin bugün tamamlandığını belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Toplam 40 megavat kurulu güçteki santralin kalan 30 megavatlık bölümünün kabulü bugün tamamlanarak, Bakanlık heyeti tarafından ticari işletmeye alınmıştır. Avro cinsinden enerji satışı yapacak olan Mali santralimiz, döviz borçluluğumuzu doğal bir mekanizma ile hedge etmemizi, karlılığımızı artırmamızı ve satış hacmimizi yükseltmemizi sağlayacaktır. Santralin yılda 10 milyon dolar FAVÖK (Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar) yaratması ve ülkenin toplam tüketiminin yüzde 13'ünü karşılaması beklenmektedir."



