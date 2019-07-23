"Akrep Burcu - Yıllık"

AKREP BURÇLARININ 2019 YILINA GENEL BAKIŞ

Bu yıl artık geçmiş yıllarda kaybetmiş olduğunuz değerleri toparlayıp dönüştürme yılı olacak. Karşınıza gelen fırsatları değerlendirip yeni kararlar aldıran sürpriz, ani ve hızlı gelişmeler meydana gelebilir. Bu yılın en önemli kelimesi sizler için güven duygusunu oluşturma kararları olacak. Her alanda sağlamlaştırma, kalıcılaşma ve yerinizi oturtma zamanı olacak. Uzun vadeli hedefleriniz için artık yola çıkma zamanı gelmiştir. Kendinizi tanımaya yeni bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Kendinizle ilgili önemli farkındalıklar edineceğiniz ve radikal kararları başlatacağınız bir yıl. Bu yılın en önemli konusu ve oluşumu sizler için mart ayında Uranüs’ün Boğa burcuna geçmesiyle olacaktır. Hayat sizleri ilişkiler kanalıyla hızlı bir değişime tabi tutacaktır. Ay düğümlerinin ise Yengeç ve Oğlak aksında size gülümsemesi ile Uranüs’ün etkileri daha istikrar sağlayan bir yapı ile hayatınıza yansıyor olacaktır. Kendinizle ilgili alacağınız kararlarda gerçek siz ile yüzleşirken bu kararlarınız içerisinde acaba barındırmayan ve olumlu kararlar olacaktır. Bunun yanında yakın çevre iletişimlerinizle ilgili yeni fırsatlar yeni çevreler ve yolculuklar kanalıyla hayatınıza yeni başlangıçları sunacaktır.

AKREP BURÇLARI 2019 YILI KARİYER YORUMU

Kariyer hayatınızla ilgili bu yıl aslında eksiklikleri tamamlayıp yeni bir yol ve yeni bir vizyon hazırlığı yapma zamanı sizler için. Bu yıl kariyerinize dair daha fazla şey öğrenmek isteyecek ve hedeflerinizi eğitim üzerinden planlayabileceğiniz bazı fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Finansal işlerle ilgilenen Akrepler bu yıl oldukça şanslı etkiler altındayken, İş arayış sürecinde olan Akrepler eğitim, iletişim, satış pazarlama medya alanlarında yeni bir yol açabilirler. Yakın çevrenizden de alacağınız desteklerle özellikle Mayıs ve Kasım aralığında merkezi bir kuruluşun iletişim ve organize gerektiren alanlarında kendinizi ispat edebilirsiniz. Başarılı olma ve çalışma azminizin de bir o kadar artacağı bu süreçte kendinizi oldukça özgüvenli hissedebilirsiniz. Bu yıl özellikle sizden almanız istenen eğitimi ihmal etmemenizde fayda var. Bunun yanında emek vererek çaba sarf ettiğiniz üretkenliğinizi konuşturacağınız alanlardan önemli kazanımlar elde edebilirsiniz. Eğitim ve ticari projelerinizle ilgili de sürpriz bir projenin içerisinde kendinizi bulabilirsiniz. Jüpiter’in de Yay burcunda olması sizleri maddi konularınızla ilgili genişletip büyütüyor olacak. Tabi bunun yanında maddi harcamalarınızda da artış sağlayabilir. Bunun farkında olarak daha dikkatli ilerlemelisiniz.

AKREP BURÇLARI 2019 YILI AŞK YORUMU

Bu yıl romantizm enerjiniz her zamankinden fazlaca yüksek olabilir. İstediğiniz ilişkilere dair yakınlık kurma arzunuz ve bunu başarma şansınız oldukça yükselecek. Neptün’ün desteği sayesinde hayallerinizi gerçekleştirmek için ilişkilerinizi şifalandırabilecek gücü içinizde buluyor olacaksınız. Kuracağınız iletişimler ve ilişkiler kısa zaman içinde ciddi bir noktaya gelebilir. Özellikle ayrılık yaşayan akrepler bu yıl ocak ve mayıs aralığında sürpriz yeni birlikteliklere adımlar atabilirler. Ya da bu tarihlerde süregelen problemleri var ise net bitişler gibi kesin kararlar alabilirler. Bu önemli süreci değerlendirmenizde fayda var. Aşka âşık olmak güzel ama seçimlerinizi de doğru bir şekilde yapıyor olmalısınız. Mart’a kadar biraz daha kendinize izin verin ve sonrasında duygusal kararlarınızı başlatın. Mart öncesinde verilen her kararı yeniden sorgulama durumunda kalabilirsiniz. Kişisel beklentilerinizin değiştiğini aslında hayalinizdeki şeyi istemediğinizi fark edebilirsiniz. Yeni ilişkiler bekleyen Akrepleri için ise Mart gayet uygun bir dönem. İkili ilişkilerde bu zamana kadar fark etmediğiniz yönlerinizi fark edebilirsiniz. Yolunda gitmeyen ilişkilerde ani kararlarla yön değişiklikleri meydana gelebilir. İlişkilerde biraz daha kişisel özgürlüklerimizi korumak ve bu tarz alanlar yaratmak isteyeceğimiz de bir süreç olabilir. Beklenmedik sürpriz ve ani krizlerle de baş etmek durumunda kalabilirsiniz. Bu tarz sorunlara hazırlıklı olmalısınız. Uzun süredir ilişkileri olan akrepler bu yıl çocuk sahibi olmak isteyebilirler ya da çocuk sahibi olabilirler.

AKREP BURÇLARI 2019 YILI AİLE VE YAŞAM ALANI YORUMU

Bu yıl ailenizle ilgili konularda kendinizi oldukça zorlanıyor hissedebilirsiniz. Bunun nedeni Uranüs’ün Boğa burcunda seyretmesi olacaktır. Özellikle Mayıs ve Kasım aralığında aile içerisinde oluşan kişisel istekleriniz ve bağımsız hareket etme arzunuz artabilir. Bu da karşı tarafa oldukça zor gelebilir. Çocuklarınız varsa onlarla olan iletişimlerinizde her zamankinden fazla zorlandığınızı hissedebilirsiniz. Olayları biraz daha sükûnetle yönetmenizde ve baskıcı kimliğinizi silmenizde fayda var. Alacağınız kararlardan sonrasında pişmanlık duyabilir ve bunları uygulamaya dökerken zorlanabilirsiniz. Bu anlamda kendinizi ve ufkunuzu geliştirmenizde ve yönetmenizde fayda olacaktır. Değişik yollar ve yöntemler denemeye açık olmalı herkesin sınırlarına saygı gösterebilmeyi öğrenmelisiniz. Bu yıl yapacağınız yer değişimleri sizlerin kendi ruhunuzu bulmanıza da yardımcı olacaktır.

AKREP BURÇLARI YILIN ASTRO STRATEJİSİ

Kural 1: Fırsatları siz yaratmalı ve kendiniz aramalısınız. İnisiyatifi ele alıp işleri sizin yürütmeniz ve kapıları sizin açtırmanız gerekecektir. Bunu yaparken ise geçmiş hayal kırıklıklarını unutmalısınız. Hiçbir şey eskisi gibi değil.

Kural 2: Mümkün olduğunca bu yıl hoşça vakit geçirin, her şeyi ciddiye almayın. Parasal endişelerinizi kenara itin ve keyifli şeyleri yakınınıza çekin.

Kural 3: Bu yıl ilişkiler sizin için çok önemli olacaktır. Bazen çeşitli insanlar ve olaylar planlarınızla sizin aranıza girebilir, işte o yüzden yeri gelince planlarınızı değiştirmeniz gerektiğinde, aslında spontan olmayı ve yaşamın bu esnekliği karşılamanızla farklılık ve şanslar verdiğini gösterecektir.

YILIN ASTRO MOTİVASYON SÖZÜ

“Yapabileceğinizin en iyisini yapmak, kendi içinizdeki zaferdir ve daha azını yapmak ise yenilginin ta kendisidir.”

John Wooden

Yılın puanı: 10 üzerinden “9 puan”

Yıl içinde en iyi ilişki kuracağınız burçlar: Başak-Oğlak-Yay

Yılın en başarılı ayları: Şubat-haziran- Temmuz

Yılın en dikkatli olunması gereken ayları: Nisan-Aralık

Akrep burçlarının aylara göre yıllık hedef planlaması:

Ocak: İlişkilerin rayına oturmasını istiyorsanız ciddi ve geleceğe yönelik konuşmalar yapın. Yakın çevre bağlantılarınızı güçlendirin.

Şubat: Kariyeriniz ile ilgili konularda oldukça istekli ve mücadele veren bir tavır içerisinde olabilirsiniz. Kendinizi ispatlamanız gerekebilir.

Mart: Aşk hayatınızda hızlı değişimler ve dönüşümler olabilir. İlişkilerde aldığınız sorumluluklar ve giden düzeni birden büyük ve radikal bir kararla değiştirmek isteyebilirsiniz.

Nisan: Aile içerisinde meydana gelen sorunları toparlamak için doğru bir zaman dilimi olabilir. Adımlarınızı sağlam bir şekilde atmalı finansal oluşumlarınızı doğru değerlendirmelisiniz.

Mayıs: Aşk hayatınıza dair bazı mücadeleler vermeniz gerekebilir bir sorumluluk almanız gündeme gelebilir. Almak istemediğiniz sorumluluklara karşılık ilişkide ki gidişat değişkenlik gösterebilir.

Haziran: Harcamalarınızla ilgili beklemediğiniz gelişmeler sizi şaşırtabilir. Bununla birlikte manevi konularınızla ilgili güzel gelişmeler yakalayabilir. Hayatın sırrını keşfedebilirsiniz.

Temmuz: İkili ilişkilerinizde önemli kararlar almanın zamanı. Geleceğinizin şekillendiği zamanlar. Hayatınıza yeni dostluklar katılabilir ve sosyal çevreniz değişebilir.

Ağustos: Kariyerinizle ilgili beklenmedik sorunlar meydana gelebilir. Ani sorunların sizi yoklaması ile yöneticileriniz ve üstlerinizle aranızda bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Yeni bir kariyer hedefine doğru yol almanız için belki de bir fırsattır.

Eylül: Aşk hayatınız ve sosyal iletişimlerinizin gündemde olacağı toparlayıcı bir ay. Bekar olan Akreplerin yolları enteresan aşk hikayeleri ile kesişebilir.

Ekim: Finansal konularınızla ilgili sorunların üstesinden gelebilirsiniz. Kişisel özgürlüklerinizi gerçekleştirmek adına radikal kararlar alabilirsiniz ve sizi bu yola iten önemli oluşumlar meydana gelebilir.

Kasım: İkili ilişkilerinizle ilgili bazı kararları kesinleştirebilir ve net oluşumları başlatabilirsiniz.Net bir ilişkiyi ise geleceğe yönelik resmileştirebilirsiniz.

Aralık: Yaşamda daha önceden kırıldığınız bir konun haklılığına kavuşabilirsiniz. Haklıyken haksız duruma düşmemek için sabrınızı korumanız gereklidir.