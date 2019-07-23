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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Mahmure >Astroloji >Akrep>Akrep Burcu - Özellikler
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Akrep Burcu - Özellikler

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"Akrep Burcu - Özellikler"

Akrep Takım Yıldızı (Astronomi)

Akrep takımyıldızının en üstünde, üç dekanı da kapsayacak şekilde, Zodyak'ın dışında Ophiuchus-Yılancı, onun üzerinde Hercules ve Cerberus-Cehennemin Üç Başlı Köpeği yer alır.

Bunların hepsinin altında Akrep takımyıldızı bulunur. Hercules yıldız kümesindeki en parlak yıldız, Ras el Gethi'dir.

Mitoloji

Tanrı Poseidon'un oğlu Orion, dev bir avcıdır. Sonunda kendisine gönlünü kaptıran Eos tarafından Delos'a götürülür. Burada Artemis'e ya da O'nun avcı kızlarından birine aşık olan Orion'un üstüne, Artemis tarafından bir akrep salınır. Akrep, Orion'u topuğundan sokarak öldürür. Artemis, akrebi bir burç, Orion'u da gökte bir yıldız haline getirir. Orion yıldızının Akrep burcundan her zaman uzaklaşması bundandır.

Sembol

Akrep burcunun sembolü, karanlık, gizemli ve gölgelerini göstermeyen bir varlık olan akrebin bacaklarını ve kuyruğunu gösterir. Mayalar'ın "Ölüm Tanrısı"nın burcu olarak kabul ettikleri Akrep burcu, eski çağlardan beri şeytanın uzantısı olarak düşünülür. Akrep burcu, kimi zaman bir akreple, kimi zaman bir kartal ile, kimi zaman da bir yılan ile temsil edilmiştir. Büyük ihtimalle bu burcun orijini Fırat vadisinde yaşadığı varsayılan, yarı akrep yarı insan olan bir canavardan gelmektedir. İnsan yarısı, üst bölgelere yani Dünya'ya, hayvan yarısı ise alt bölgelere yani Hades'e aitti. İlerleyen zamanlarda Kartal, bu üst bölge ile özdeşleştirilmiş ve insandaki gücü sembolize eder bir hale gelmiştir. Akrep, Kartal tarafı ile alt bölgelerin dışa vurumlarının üstesinden gelerek, insan tarafın daha güçlenmesine yardımcı olabilir.

Yaşam

Akrep, fiziksel dünyayı sembolize eden Boğa'nın zıt burcudur. Ölüme hazırlık yapmak üzere fiziksel dünyadan hep birlikte el ayak çekmeyi ele alır. Boğa nasıl bir yere kadar fiziksel vücuda sahip olmayı ve kendini onunla tanımlamayı sembolize ediyorsa, Akrep de, insanın ölümün getirdiği önüne geçilmez kaybını, erimesini kabul etme yeteneğini sembolize eder. Şayet fiziksel bedene verilen değer abartılmakta ve çok ileri götürülmekte ise, kişinin bunu kabul etmesi ve vücudundan uzaklaşması da zorlaşacaktır. Eğer fiziksel gerçekliğin içeriği tam olarak anlaşılırsa, bu geçişlerin de zorluğu azalacak hatta yok olabilecektir.

İlk su burcu olan Yengeç, aile hayatı içinde kişiliğin oluşumu için gösterilen duygusal çabayı ve cevapları temsil ederken, bunun bir oktav yükseği olan Akrep'de ise, kişi artık bir ruhun yaratılışı ile ilgilenme, duygusal cevaplar verme aşamasındadır.

Akrep ruhsal özgürleşmeyle bağlantılı olarak pek çok metodu bünyesinde taşır. Aynı zamanda, özgürleşmede, maddeden uzaklaşmada verilen çabaya karşı birer tuzak olabilecek, eş değerde tehlikeyi de bünyesinde barındırır.

Karmik borçları ödemek için burada gereken önlemler alınmadığı takdirde, hayatın sonu oldukça zor olabilir. Dolayısıyla, birey enerjisi ne kadar az olsa da, ne kadar yapmak istemese de gerekenleri yapmak ve borçlarını ödemek zorundadır. Hayatının başında nasıl bedenini ve özünü kozmoztan aldıysa şimdi de geri vermeye hazırlıklı olmalıdır.

Boğa, insanın kendine ait varlıklarını, sahip olduklarını, duygu ve enerjilerini gösterirken, Akrep'de, bireyin başkalarına, onların enerji ve varlıklarına bağımlı olduğunda hayatın karanlığını gösterir. Akrep özellikleri, bu bağımlılık özelliğini ve kabul edilmiş ya da edilmemiş engellenmişlik duygusunu ifade eder.

Terazi'de birlikte, ortaklaşa bir yaşam aşamasına gelen birey, artık ortak kurallar doğrultusunda hareket etme eğilimindedir. Bu devrede egonun yokolması, Ben'in ölmesi söz konusudur. Burası bir yokoluş ve yeniden doğuş devresidir. Transformasyonlara açık olan birey geçmişten getirdiği tecrübeleri, deneyimleri yeniden entegre etmek ve yeniden oluşturmak zorundadır.

Ortak yaşamanın getirdiği gereklilikle, Boğa'da tek başına sahip olduğu her şeyi paylaşmak zorunda olmakla birlikte ortağının, duygusal, bedensel ve maddi varlığını da paylaşmaya hak kazanmıştır.

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