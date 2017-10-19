AKP politikasının sonucu

“Irak ordusunun askeri harekat neticesinde Kerkük’te tekrar Irak egemenliği belli ölçülerde kuruldu. Burada özel statünün oluşturulmalı. AK Parti’nin Irak politikası başarılı değil, bu nedenle, Barzani’nin hayaller görmesi mümkün kılındı. PKK ile mücadele, Türkmenler ve Kerkük konuları Barzani ile ticari ilişkilere kurban edildi. Bugün Barzani ile de ABD ile de yaşanan sorunlar, AKP’nin izlemiş olduğu, ilkesiz, zeminsiz, çekingen politikaların sonucudur.

Somali’de gerçekleştirilen bombalı saldırıda esas hedefin Türk büyükelçiliği ve Türk askeri birliğinin olduğu yönünde iddialar bulunuyor. Uyarıyoruz, Türk askerini, bu tür bizi birinci derecede ilgilendirmeyen, çok riskli, başarı şansı tartışmalı yerlere, görevlere, maceralara göndermeyin.”