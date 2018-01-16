Akmerkez'deki yıkım için durdurma kararı

Akmerkez AVM’deki bazı işyerlerinde tasdikli mimari projenin dışına çıkıldığı iddiası üzerine İçişleri Bakanlığı konuya el attı. İstanbul Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü müfettişleri ve Beşiktaş Belediyesi görevlileri 5 Temmuz 2017 günü Akmerkez AVM’ye giderek yerinde inceleme yaptı.

İKİ AYRI KARAR ALINDI

Yapılan tespit sonrası Belediye Encümeni 10 Ağustos 2017 günü iki ayrı karar aldı. Alınan kararlardan biri para cezası kesilmesi, ikincisi ise yıkım kararına yönelik oldu.

Oy birliği ile alınan kararlara göre, tasdikli mimari proje dışında kullanılan alanın toplam büyüklüğü 419.2 metrekare olarak belirlendi. Encümen kararında, ortak alan olan zemin terasında yan bölümler yapıldı. Karara göre, koridor geçişleri de kapatılarak özel kullanım alanı haline getirildi.

DURDURMA KARARI ALINDI

Akmerkez Yönetimi’nden yapılan açıklamada ise yürütmeyi durdurma kararı alındığı bu nedenle de yarın herhangi bir yıkımın söz konusu olmadığı açıklandı.

419 M2 FAZLALIK VAR

Akmerkez’in Nispetiye Caddesi’ne bakan kısmında bulunan Vakko Pattisserie’de 49.68 metrekare, S Cafe’de 64.40 metrekare, Martinez’de 69 metrekare, Serafina’da 61.10 metrekarelik fazla alan kullanımı olduğu tespit edildi. Yine Akmerkez’in Ahmet Adnan Saygun Caddesi’nde bulunan Starbucks’ta 54.60 metrekare, Papermoon’da ise 120 metrekarelik fazlalık tespit edildi.

12 BİN 725 TL CEZA DA GÜNDEMDE

Lüks AVM’nin bağlı olduğu Akmerkez GYO AŞ’ye 12 bin 725 TL para cezası verilmesi kararlaştırılırken, bir diğer encümen kararı ile de proje dışında kalan alanların yıkımına karar verildi. Bu bağlamda yarın yıkımın yapılması planlanıyordu. Yeni Şafak