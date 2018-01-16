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Akmerkez'deki yıkım için durdurma kararı

Hürriyet Haber
16.01.2018 - 17:49 | Son Güncelleme:

Türkiye’nin en lüks alışveriş merkezlerinden İstanbul Etiler’deki Akmerkez’in kaçak bölümlerinin, 17 Ocak Çarşamba günü (yarın) saat 06.00’da yıkılacağı açıklanmıştı. Yıkım kararı alınanlar arasında lüks restoranlar da bulunuyordu ancak yürütmeyi durdurma kararı alındı, yıkım yapılmayacak.

Akmerkez AVM’deki bazı işyerlerinde tasdikli mimari projenin dışına çıkıldığı iddiası üzerine İçişleri Bakanlığı konuya el attı. İstanbul Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü müfettişleri ve Beşiktaş Belediyesi görevlileri 5 Temmuz 2017 günü Akmerkez AVM’ye giderek yerinde inceleme yaptı.

İKİ AYRI KARAR ALINDI
Yapılan tespit sonrası Belediye Encümeni 10 Ağustos 2017 günü iki ayrı karar aldı. Alınan kararlardan biri para cezası kesilmesi, ikincisi ise yıkım kararına yönelik oldu.

Oy birliği ile alınan kararlara göre, tasdikli mimari proje dışında kullanılan alanın toplam büyüklüğü 419.2 metrekare olarak belirlendi. Encümen kararında, ortak alan olan zemin terasında yan bölümler yapıldı. Karara göre, koridor geçişleri de kapatılarak özel kullanım alanı haline getirildi.

DURDURMA KARARI ALINDI
Akmerkez Yönetimi’nden  yapılan açıklamada ise yürütmeyi durdurma kararı alındığı bu nedenle de yarın herhangi bir yıkımın söz konusu olmadığı açıklandı.

Akmerkez’deki 6 lüks restoran ve kafenin bazı bölümleri için yıkım kararıAkmerkez’deki 6 lüks restoran ve kafenin bazı bölümleri için yıkım kararı

419 M2 FAZLALIK VAR
Akmerkez’in Nispetiye Caddesi’ne bakan kısmında bulunan Vakko Pattisserie’de 49.68 metrekare, S Cafe’de 64.40 metrekare, Martinez’de 69 metrekare, Serafina’da 61.10 metrekarelik fazla alan kullanımı olduğu tespit edildi. Yine Akmerkez’in Ahmet Adnan Saygun Caddesi’nde bulunan Starbucks’ta 54.60 metrekare, Papermoon’da ise 120 metrekarelik fazlalık tespit edildi.

12 BİN 725 TL CEZA DA GÜNDEMDE
Lüks AVM’nin bağlı olduğu Akmerkez GYO AŞ’ye 12 bin 725 TL para cezası verilmesi kararlaştırılırken, bir diğer encümen kararı ile de proje dışında kalan alanların yıkımına karar verildi. Bu bağlamda yarın yıkımın yapılması planlanıyordu. Yeni Şafak

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