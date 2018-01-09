Akmerkez’deki 6 lüks restoran ve kafenin bazı bölümleri için yıkım kararı

BEŞİKTAŞ Belediyesi, İstanbul Etiler’deki Akmerkez AVM’de bulunan 6 lüks restoran ve kafenin bazı bölümleri için yıkım kararı aldı. Yıkım kararı alınan bölgeler

1993 yılında yapılan Akmerkez AVM’nin 4 yıl önceki plan değişikliğiyle inşa edilen bölgelerden oluşuyor. AVM’nin bağlı olduğu Akmerkez GYO AŞ’ye yıkımın 17 Ocak sabahı saat 06:00’da yapılacağı bildirildi.

İmar Kanunu’na aykırı yapıldıkları gerekçesi ile yıkımın yapılacağı yerler arasında Papermoon Restoran ve Vakko Patisserie de bulunuyor. Konu ile ilgili Akmerkez GYO’dan yapılan açıklamada ise, yapılan işlemlerin mevzuat çerçevesinde olduğu belirtilerek “Hukuka aykırılık söz konusu değildir” denildi. Hürriyet’in edindiği belgelere göre, Akmerkez AVM’deki bazı işyerlerinde tasdikli mimari projenin dışına çıkıldığı iddiası İçişleri Bakanlığı’na ulaştı. Bakanlığın girişimi ile İstanbul Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü müfettişleri ve Beşiktaş Belediyesi görevlileri 5 Temmuz 2017 günü Akmerkez AVM’ye giderek yerinde inceleme yaptı.

419 M2 FAZLA

Yapılan tespit sonrası Belediye Encümeni 10 Ağustos 2017 günü iki ayrı karar aldı. Anılan kararlardan biri para cezası kesilmesi, ikincisi ise yıkım kararına yönelik oldu. Oybirliği ile alınan kararlara göre, tasdikli mimari proje dışında kullanılan alanın toplam büyüklüğü 419.2 metrekare olarak belirlendi. Encümen kararında, ortak alan olan zemin terasında yan bölümler yapıldı. Karara göre, koridor geçişleri de kapatılarak özel kullanım alanı haline getirildi.



Beşiktaş Belediyesi aldığı yıkım kararını 17 Ocak’ta uygulayacağını şirkete tebliğ etti.



KİM NE KADAR KAÇAK?

Karara göre, Akmerkez’in Nispetiye Caddesi’ne bakan kısmında bulunan Vakko Pattisserie’de 49.68 metrekare, S Cafe’de 64.40 metrekare, Martinez’de 69 metrekare, Serafina’da 61.10 metrekarelik fazla alan kullanımı olduğu tespit edildi. Yine Akmerkez’in Ahmet Adnan Saygun Caddesi’nde bulunan Starbucks’ta 54.60 metrekare, Papermoon’da ise 120 metrekarelik fazlalık tespit edildi. Lüks AVM’nin bağlı olduğu Akmerkez GYO AŞ’ye 12 bin 725 TL para cezası verilmesi kararlaştırılırken, bir diğer encümen kararı ile de proje dışında kalan alanların yıkımına karar verildi.

Yıkım için tedbir alın!

YIKIM kararı, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Rıfat Örnek’in imzası ile şirkete bildirildi. Bildirim yazısında yıkım işleminin 17 Ocak sabah 06.00’da yapılacağı kaydedilerek “Mağdur olmamanız için projeye aykırı kısımların nüfus ve eşyadan tahliye edilerek gerekli tedbirlerin alınması hususunda bilgi edinilmesi ve gereğini önemle rica ederim” denildi.







Akmerkez: Mevzuat çerçevesinde yaptık

KARARA ilişkin ünlü AVM’nin bağlı olduğu Akmerkez GYO AŞ’den Hürriyet’e yapılan açıklamada ise şöyle denildi: “Beşiktaş Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 10.08.2017 tarih ve 2017/232 sayılı Belediye Encümen Kararı tarafımıza ulaşmıştır. Konuyla ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. İlgili encümen kararında belirtilen hususlar Akmerkez GYO tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirilmiş olup herhangi bir hukuka aykırılık söz konusu değildir. Kurumumuz sürecin tüm aşamasında gerek Beşiktaş Belediyesi gerekse İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile temas halinde olarak gerekli tüm hukuki düzenlemelere uygun hareket etmiştir. 25 Aralık 2017 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen encümen kararına ilişkin tüm hukuki haklarımızın saklı olduğunu belirtmek isteriz.”