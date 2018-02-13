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    AKM'de yıkım başladı

    Ersan SAN-Zeki GÜNAL/DHA
    13.02.2018 - 22:30 | Son Güncelleme:

    YILLARDIR tartışılan ve atıl vaziyette bekleyen Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) binasında yıkım çalışmaları başlıyor. Çevresi kapatılan AKM´ye gelen işçiler ön bahçede yıkım projesi kapsamında çalışmalara başladı. Etrafı çevrilen AKM dün havadan görüntülendi.

    Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi yaptığı yazılı açıklamayla yıkımı kınadı. Açıklamada; “Modern Türkiye mimarlığının en önemli simge yapılarından biri olan AKM’nin kamuoyundan gizlenerek yıkımına başlandığını öğrenmiş bulunuyoruz. Mayıs 2008’den itibaren tüm sanat etkinlikleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından durdurularak yıkıma terk edilen AKM’nin aslına uygun restorasyonu için yıllardır kamu idareleri nezdinde yaptığımız uyarılar ve suç duyuruları işleme konmamış, hukuk ve yargı kararları yok sayılmıştır” denildi.

    Etiketler: AKM , yeni akm projesi , gazetehaberleri , son dakika
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