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    AKM yıkılacak opera binası yapılacak

    Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
    01.11.2017 - 23:10 | Son Güncelleme:

    CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) yıkılarak yeni bir opera binasının yapılacağını söyledi. Ankara’daki 3. Turizm Şurası’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi:

    KÖTÜ DÖNEMİ GERİDE BIRAKTIK
    “Suriye ve Irak merkezli olarak bölgemizdeki yaşanan gelişmelerle, ülkemizdeki terör eylemleri ve darbe girişimi turizmimize çok ciddi bir darbe vurmuştur. 2015 yılında 40 milyona yaklaşan turist sayımız geçen yıl 25 milyona gerilemiştir. Bu yılın ilk 8 ayında 22 milyonu yakalayarak 9 aylık rakamının da 26 milyona çıkması umut vesilesidir. Artık sektörde kötü dönemi geride bırakmaya başladık.

    Turizmde ülkemize yönelik seyahat uyarıları giderek ciddiyetini kaybetti. Yalanların en büyük panzehiri hakikatlerdir. Ülkemizin dışında yaşayan ve sayıları 6 milyonu aşan vatandaşımızı gönüllü turizm elçisi kabul ediyorum. Almanya’daki seçim sürecinde aleyhimize kampanyalara rağmen bu ülkeden gelen turist sayısının, yılın ilk 8 ayında 2.5 milyonu geçmesi kampanyamızın başarılı olduğunun işaretidir.

    LANSMANINI YAPACAĞIM
    Bugün burada müjde vermek istiyorum. İstanbul’da Atatürk Kültür Merkezi’nin olduğu yeri yıkıyoruz oraya daha büyüğünü çok çok farklı modern mimariyle inşallah pazartesi günü İstanbul’da lansmanını yapacağım. 2019’un sonuna kadar inşallah orada bir opera binasını İstanbul’umuza kazandırmış olacağız. Gerçekten proje çok çok güzel. Mevcut projeyle mukayese edilemeyecek düzeyde birçok ihtiyaca hizmet verecek, çok amaçlı, turizm faaliyetlerinde Türkiye’nin bu alandaki gücünü ortaya koyabilecek bir imkân, bir zemin hazırlıyoruz. 2019 sonuna kadar inşallah onu bitirecek, belki de 2019 seçiminden önceye yetiştireceğiz. İstanbul’a, ülkemize hayırlı olsun.”

    DAHA GENİŞ BİR ALAN
    İstanbul Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nin opera binası olarak planlanan yeni halini Hürriyet ağustos ayında duyurmuştu. AKM’nin alanı 5 bin 794 metrekareden 35 bin 206 metrekareye çıkacak.

    Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan , gazetehaberleri
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