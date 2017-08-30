AKM prestij projesi olacak

OPERA VE TİYATRODA YENİLENME

“Mesele kurumların zamanın ruhuna uygun hale getirilip getirilmemesi. Türkiye’deki kurumların kültürlerinin yenilenmesi ve zamanın ruhuna uygun hale getirilmesi gerekir. Devlet Opera ve Balesi, Devlet Tiyatroları’nın kurulduğu zamanları düşünün, bu tür devlet desteklerine zaruret düzeyinde ihtiyaç vardı. Şimdi öyle bir noktada olmadığımızı düşünüyorum. Bu anlamda özel kurumların da kültür alanında ciddi faaliyet gösterebilme imkanı var. Devletin vereceği desteklerle insanların özgürce sanat alanlarını ve imkanlarını kullanabilecekleri zeminleri hazırlamamız daha doğru olur.







ZAMANIN RUHUNA UYMALI

Sanat kurumlarının repertuvarlarında değişiklik veya telkin olmayacak. Bu bir ihtiyaç meselesidir. Zamanın ruhuna uygun davranılmalıdır. Kültür sanatla ilgili kitle neyi talep ediyorsa bunların düzgün bir şekilde üretilip sunulması gerekiyor. Laf olsun diye, alışkanlık gereği yapılan bazı işlerin illa sürdürülmesi gerekmediği gibi toplumun talep ettiği yeni eserler de çok rahatlıkla Devlet Tiyatroları’nda uygulanabilir.



HERKES RAHAT OLSUN

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) üzerinden kimse suyu bulandırmaya kalkmasın. Burada en az bu eleştiride bulunanlar kadar hassasiyetle AKM meselesine yaklaşıyoruz. AKM, Türkiye’nin gerçekten bir övünç projesi olacaktır. Mimarisiyle, işlevselliğiyle, sanatsal değeri ile önemli bir proje olacaktır. Herkes rahat olsun, kimsenin endişeye kapılmasına gerek yok. Bütün eleştirilerin farkındayız. Dünya çapında, Türkiye’nin iftiharla anılacağı büyük bir proje olması için gayret ettiğimizden de herkes emin olsun.



CSO BİNASI 2 YILA

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binası maalesef bakanlığın önündeki uzun süredir sürüncemede kalan projelerden birisiydi. Çok şükür bu konuda belli bir noktaya gelindi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bununla ilgili ikmal ihalesini gerçekleştirdi. Tahmin ediyorum iki yıl içerisinde bina tamamlanarak hizmete girecektir.”