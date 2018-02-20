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Akkuyu’da olağanüstü genel kurul

Neşe KARANFİL/ANKARA
20.02.2018 - 00:03 | Son Güncelleme:

AKKUYU Nükleer Santral Şirketi’nin 12 Şubat’ta olağanüstü genel kurul yapıldı. 16 Şubat’ta Ticaret Sicil Gazetesi’ndeki bilgilere göre Genel Kurul’da Fuad Akhundov yönetim kurulu üyeliği görevinden alındı. Yerine Anton Dedusenko getirildi. Dedusenko, 2020 yılına kadar görevde kalacak. Dedusenko Rosatom’un ticaret direktörüydü.

Akhundov, 2014 yılında Akkuyu Nükleer Santralı’nın genel müdürlüğüne getirildi. İki yıl görevde kaldıktan sonra 2016 Nisan’da Akkuyu’nun hisse satışıyla ilgili görüşmelerde bulunmak amacıyla genel müdürlük görevini bıraktı. 2016’dan itibaren de Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi’nde yönetim kurulu üyeliği yapıyordu. Konuya yakın kaynaklar Akhundov’un misyonunun finansal problem çözmek, ortaklık görüşmelerini yürütmek olduğunu belirtirken, alınan son kararla artık şirketle ilgisinin kalmadığını dile getirdiler. Kulislerde, Akhundov’un Rosatom’da bir başka göreve getirilebileceği konuşuluyor. Geçen yıl haziranda Rosatom ile Akkuyu santralının yüzde 49’luk hissesinin devir görüşmelerine başlayan Cengiz-Kolin-Kalyon (CKK) konsorsiyumunun yaklaşık 15 gün önce ortaklıktan çekilme kararı aldığı anlaşılmıştı. Akkuyu’da Kolin ve Kalyon yerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Elektrik Üretim AŞ’nın (EÜAŞ) ortak olacağı yönünde iddialar gündeme gelmişti. Rosatom kaynaklı bazı haberlerde de CKK konsorsiyum ortaklarından Cengiz İnşaat’ın görüşmelere devam ettiği ileri sürülmüştü.

LİSANS NİSANDA

Bu arada Akkuyu’da ana binanın inşası için Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) bekleniyor. Akkuyu nükleer santralının ana inşatının başlaması için inşaat lisansının TAEK’ten onaylanması gerekiyor. İnşaat lisansına yönelik iznin mart sonu ya da nisan ayı gibi çıkabileceği tahmin ediliyor. TAEK eğer inşaat lisansına izin verirse vakit kaybedilmeden temel atılacağı söyleniyor. Kulislerde iki ülke devlet başkanlarının katılacağı bir törenle temel atma töreninin yapılması üzerinde durulduğu ama liderlerin programlarının takvimi değiştirebileceği belirtiliyor.

Etiketler: gazetehaberleri , santral
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