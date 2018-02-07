Akkuyu’da ayrılık

GEÇEN yıl nisan ayında Rus kamu nükleer enerji kurumu Rosatom’un Akkuyu nükleer santralı projesinin yüzde 49’unu satmak için harekete geçti. Haziranda da Rosatom, projenin yüzde 49’unun Cengiz-Kolin-Kalyon (CKK) konsorsiyumuna satılacağını açıkladı. Hissedarlık anlaşmasının yıl sonuna kadar imzalanması bekleniyordu. Ancak yapılan görüşmeler olumsuz sonuçlandı. CKK konsorsiyumu, yüzde 49 hissesini devralmayı planladığı Akkuyu Nükleer Güç Santralı (NGS) ortaklığından ticari konularda anlaşmaya varamadığı için çekilme kararı aldı. Ancak Cengiz İnşaat’ın durumu belirsiz kaldı. Rosatom tarafı Kolin ve Kalyon’ın ortaklığa katılım görüşmelerinden ayrıldığını belirtirken, Cengiz İnşaat ile işbirliğinin devam ettiğini bildirdi. Cengiz İnşaat, Akkuyu’nun liman bölümünün inşaatını da üstlenmişti.

Şimdiye kadar yapılan görüşmelerin yüzde 49’luk hisseye denk gelen yaklaşık 10 milyar dolarlık ödemenin nasıl gerçekleşeceği üzerinde yürüdüğü belirtiliyor. Rosatom’un CKK ile ödemenin nasıl yapılacağı, taksitlerin nasıl ödeneceği, finansal açıdan yeterlilik gibi konularda görüşmelerde bulunduğu ifade ediliyor. 4 bin 800 megavat kapasiteli Akkuyu’nun yatırım bedeli 20 milyar doları buluyor.

EÜAŞ ORTAK OLUR MU?

Rus RBC gazetesi Akkuyu’ya, Enerji Bakanlığı’na bağlı Elektrik Üretim AŞ’nin (EÜAŞ) dahil olabileceğini iddia etti. EÜAŞ’ın Akkuyu’ya 2015 yılında Jersey adalarında kurduğu EUAŞ İnternational ICC şirketi aracılığıyla ortak olabileceğini yazan gazetenin iddialarına karşılık kulislerde EÜAŞ’ın böyle bir planın olmadığı yorumları yapıldı. EÜAŞ’ın ortak olması halinde yaklaşık 10 milyar dolarlık bir ödeme yapması gerekecek.

Türkiye’de kurulu Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi’nde de bir süredir hareketlilik yaşanıyor. 25 Aralık 2017’de olağanüstü genel kurul toplantısı yapıldı. Genel Kurul’da şirketin Denetleme Kurulu’nun yapısı değişti. Eski maddede şirket hisselerinin yüzde 50’sinden fazlasına sahip olan hissedar kendi başına ya da diğer hissedarlarla Denetleme Kurulu üyelerinin yarısına kadar atama hakkına sahipti. Bu madde çıkarıldı. Denetleme Kurulu’nun, “Şirketin ekonomik faaliyetleri üzerinde kontrolü sağlamak” maddesi metinden çıkarıldı. Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yönetmeliğe uygun hareket edecek. Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgilerine göre şirket 12 Şubat’ta olağanüstü genel kurulu toplayacak. Genel Kurul’da Fuad Akhundov görevden alınıp yerine Anton Dedusenko getirilecek.

‘ZATEN ORTAK OLMAMIŞTI’

AKKUYU’yu inşa edecek Rosatom şirketinin kardeş kuruluşu “Akkuyu Nükleer AŞ” Basın Sözcüsü Vasiliy Korelskiy, Hürriyet’e açıklama yaparak, “Rosatom, Türkiye’deki Akkuyu projesinde zaten hisse ortaklarının kimler olacağını henüz belirlemedi. Kimseyle nihai anlaşma yapmadı. Dolayısıyla basında yer alan projeden çıktı veya kaldı şeklindeki yaklaşımlar gerçekleri yansıtmıyor” dedi. Karelskiy, şöyle konuştu: “Basında yer alan haberler gerçekleri tam olarak yansıtmıyor. Rus tarafı olarak bizler şu ana kadar zaten hiçbir Türk şirketiyle hisse bölüşümü anlaşması yapmadık. Hisselerin yüzde 100’ü Rosatom elinde. Projeden çekildi şeklinde basında lanse edilen Kolin ve Kalyon ile sadece ortaklık görüşmeleri yapılıyordu. Yüzde 49 hisseyle ilgili kimseyle anlaşma yapılmadı. Kolin ve Kalyon sadece adaylıktan çekildi. Bu arada yine Türkiye’de EÜAŞ ile ortaklık görüşmelerimiz devam ediyor. Beklentimiz 2018 yılı sonuna kadar yüzde 49 hisseyle ilgili ortaklığın tamamlanmasıdır.” Karelskiy ayrıca, Akkuyu projesinde yüklenici seçilen Cengiz İnşaat’ın kararlaştırıldığı gibi santralın deniz bölümü inşaat çalışmalarını yürütülmeye devam ettiğini bildirdi.