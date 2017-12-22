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Akkuyu Nükleer Santral'e dev teşvik

Reuters
22.12.2017 - 10:03 | Son Güncelleme:

Akkuyu Nükleer Santral Projesi'ne 76 milyar TL yatırım tutarı üzerinden teşvik belgesi verildi

Akkuyu Nükleer Santral Projesi'ne 76 milyar TL sabit yatırım tutarı üzerinden yatırım teşvik belgesi verildi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Kasım ayı yatırım teşvik belgeleri listesine göre, Akkuyu Nükleer AŞ'ye verilen teşvik belgesiyle, komple yeni yatırım kapsamında KDV ve gümrük vergisi istisnaları tanındı.

2764 KİŞİLİK İSTİHDAM
Listede, 4,800 MW kapasiteli yatırımın sabit yatırım tutarı 76 milyar TL, ithal edilecek makine ve teçhizat tutarı 4.5 milyar dolar, istihdam edilecek kişi sayısı ise 2,764 olarak belirlendi.
Kasım ayında 639 kuruluş ve proje çeşitli vergi istisnaları içeren yatırım teşvik belgesi aldı. Bu teşvik belgesi ile birlikte Ekim ayında yatırım teşvik belgesi alan firmaların toplam ve sabit yatırım tutarları 9.36 milyar TL'den Kasım ayında 84.8 milyar TL'ye yükseldi.

Etiketler: Akkuyu Nükleer Güç Santrali
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