MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Akıncılar davasında o görüntüleri kabul etti, 'Geri zekalı' sözü mahkemeyi karıştırdı

    Akıncılar davasında o görüntüleri kabul etti, 'Geri zekalı' sözü mahkemeyi karıştırdı

    Özkan ARSLAN (DHA)
    14 Ağustos 2017 - 11:49Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 12:04

    Akıncılar davasında Mehmet Dişli'nin avukatı savunma yaparken salondan 'Yalan bulamıyor' denilerek laf atıldı. Avukat bunun üzerine 'Geri zekalı' deyince salon karıştı. Çarpraz sorguda Dişli üste çekilen görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu kabul etti.

    Darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davada, kritik isimlerden, AK Parti Sakarya Milletvekili Şaban Dişli'nin kardeşi Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Dönüşüm Dairesi eski Başkanı Tümgeneral Mehmet Dişli'nin savunması tamamlandı. 

    KAMERA KAYITLARINI KABUL ETTİ

    Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Cezaevi yerleşkesindeki duruşma salonunda görülen davaya Mehmet Dişli'nin geçen hafta yarıda kalan çapraz sorgusuyla devam edildi. Sanık Dişli'ye Akıncı Üssü'ndeki kamera kayıtlarından görüntüleri izlettirildi. Dişli, görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu kabul etti ve koridorda telefonla konuşmasına ilişkin kayıtların, Genelkurmay Başkanlığı karargahıyla görüşmelerine dair olduğunu iddia etti.

    SAVUNMA SIRASINDA GERGİN ANLAR

    Avukat ve sanıkların sorularının ardından Dişli'nin avukatı savunma yaptı. Savunma sırasında zaman zaman bekleyerek, konuşan avukata müşteki avukatlarının bulunduğu bölümden 'Yalan bulamıyor' denilerek, laf atıldı. Bu duruma sinirlenen avukat, 'Kim o geri zekalı?' dedi. Bu söze, şehit yakınları ve gazilerin oturduğu bölümden yoğun tepkiler yükseldi. Müşteki avukatlarının da tartışmaya katılması üzerine sanık ve müşteki avukatları bir süre karşılıklı atıştı. Tartışma, Mahkeme Başkanı Selfet Giray'ın araya girmesiyle son buldu. Duruşma, sanık Muzaffer Düzenli'nin savunmasıyla devam etti.

    Etiketler: Akıncılar Üssü , akıncılar üssü davası , FETÖ , 15 Temmuz , Mehmet Dişli
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri