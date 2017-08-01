Son dakika: En kritik dava başladı

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi'ndeki duruşma salonunda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar, avukatları ve izleyiciler katıldı. Duruşmayı, şehit yakınları ve gazilerle Cumhurbaşkanlığı başdanışmanları Emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi, Ahmet Karayiğit, Gülay Samancı ve Gülşen Orhan da takip etti.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleriyle AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve bazı AK Parti milletvekilleri, CHP Grup Başkanvekili Levent Gök ile bir grup CHP milletvekili de duruşma salonunda yer aldı.

Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen, darbe girişiminin kilit isimleri eski Yüksek Askeri Şura üyesi Akın Öztürk, "sivil imam"lar oldukları bildirilen Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Harun Biniş, Nurettin Oruç ve Hakan Çiçek ile uçakla çeşitli noktaları bombalayan pilotların da aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı davada duruşmalar, 29 Ağustos'a kadar Sincan Cezaevi'ndeki duruşma salonunda devam edecek.

Darbe girişiminin yönetildiği Akıncı Üssü'ndeki olaylara ilişkin davanın bir numaralı sanığı FETÖ elebaşı Gülen, iki numaralı sanığı FETÖ'nün sözde "Hava Kuvvetleri imamı" olduğu belirtilen Adil Öksüz, üç numaralı sanığı ise örgütün sivil imamlarından Kemal Batmaz olarak iddianamede yer alıyor.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selfet Giray'ın başkanlığındaki yargılama, kimlik tespitinin ardından iddianamenin özetinin okunmasıyla devam edecek.

DAVA GERGİN BAŞLADI, MAHKEME BAŞKANI ARAYA GİRDİ

Sanıklar, duruşma salonuna cezaevi bahçesinden tek sıra halinde yürütülerek getirildi. Davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, şehit yakınları ve gaziler ile taraf avukatları katıldı. Kimlik tespiti ile başlayan davada polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Şehit yakınları ve gaziler ile sanıklar arasına adeta etten duvar örüldü. Şehit yakınları ve aileler sık sık sanıklara tepki gösterirken, sanık avukatlarına da sinkaflı sözler sarf etti. Bu olaylar üzerine sanık avukatları oturdukları masalara vurarak tepki gösterdi. Bir şehit yakını ise “Bizim soyumuz var oldukça, barınamazsınız, var olamazsınız, sonunda pisliğinizde boğulacaksınız” dedi.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray, gerekli uyarıları yapacaklarını belirterek, “Burada Türk milleti adına, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yargılama yapıyoruz. Acınızı, öfkenizi anlıyoruz ama bunu kaldıramayacak kişiler ayrılsınlar. Bu karşılıklı diyalog devam ederse bazılarınızı çıkarmak zorunda kalacağız. Sağlıklı bir yargılama yapabilmemiz için mahkeme düzenine herkesin uyması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Duruşma, kimlik tespitlerinin alınmasıyla devam ediyor.

Duruşma, kimlik tespitlerinin alınmasıyla devam etti; ancak UYAP’taki arıza nedeniyle duruşmaya saat 13.30’a kadar ara verildi.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Duruşmanın güvenliği için Sincan Cezaevi Jandarma Taburu ile Ankara İl Jandarma Komutanlığından gelen jandarma personeli görev aldı. Cezaevi taburundan 550 personel, Ankara İl Jandarma Komutanlığından ise 250'si komando, 330'u da jandarma olmak üzere toplam bin 130 jandarma personeli duruşma salonu ve çevre güvenliğinde görev yaptı. Sanıklar, yoğun güvenlik tedbirleri altında duruşma salonuna getirildi.

Sanıklar duruşma salonuna cezaevi bahçesinden tek sıra halinde yürütülerek alındı. Yürüyüş sırasında FETÖ'nün sivil imamlarından, Akıncı Üssü'nden darbe girişimini yönettikleri belirtilen Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Hakan Çiçek ve Harun Biniş ön sıralarda, eski asker sanıklar da bu kişilerin ardında yer aldı.

Jandarma ekipleri, duruşma salonu dışında da hava savunma sistemleri, keskin nişancılar, bomba arama ve asayiş köpekleri, TOMA ve zırhlı araçlar, arı drone ve seyyar plaka tanıma sistemiyle güvenliği sağladı.

FİRARİLER

Sanıklardan 461'inin tutuklu bulunduğu davada, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 18 kişi tutuksuz yargılanacak. Aralarında Gülen ve Öksüz'ün de bulunduğu 7 firari sanık hakkında ise yakalama kararları bulunuyor.

Davanın firari sanıkları arasında, Konutkent'te örgüte ait Empati Danışmanlık şirketi adına kiralanan 3 katlı villada Öksüz başkanlığında darbeye hazırlık toplantılarına katılan ve Akıncı Üssü'ndeki haritalarda parmak izi çıkan eski Jandarma Yarbay Turgay Sökmen de yer alıyor.

Yine darbeye hazırlık toplantılarının yapıldığı Mebusevleri Mahallesi Anıt Caddesi'ndeki evi kiralayan Ahmet Sürmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminin sanıklarından ve Yunanistan'a kaçarak sığınma talebinde bulunan SAT komandosu eski Üstçavuş Fatih Arık ve eski Kıdemli Çavuş Halit Çetin ile darbeye hazırlık toplantıları için kullanılan evleri kiralayan sivil sanık Serkan Aydın da firariler arasında bulunuyor.

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