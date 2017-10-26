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    Akıncı Üssü davasında gerginlik... 'Komutanım' dedi salon karıştı

    AA
    26.10.2017 - 17:44 | Son Güncelleme:

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada, sanıklardan eski üsteğmen Selim Tosun'un "İstediğime 'komutanım' da derim 'abi' de" ifadesi üzerine sanıklar ve izleyiciler arasında gerginlik çıktı, duruşmaya ara verildi.

    Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen 486 sanıklı davanın duruşmasına, eski üsteğmen Tosun'un çapraz sorgusuyla devam edildi.

    Sorgulama sırasında Tosun'un kendisine soru sormaya hazırlanan sanığa "Buyrun komutanım" demesi üzerine, izleyicilerden bazıları ayağa kalkarak "Ne komutanı! Vatan haini köpekler. Hepiniz sanıksınız, komutan yok burada." diye tepki gösterdi.

    Sanık Tosun da "Burada herkes sanık konumunda ama ben derim işte. İstediğime 'komutanım' da derim 'abi' de derim" ifadesini kullandı.
    Tosun'un sözleri üzerine Mahkeme Başkanı Selfet Giray, "Usul gereği burada herkes sanık. Karşılıklı tartışmaya girme, haddini bil." dedi.
    Duruşmaya ara verdiğini belirten Giray, salonun boşaltılmasını istedi. Kolluk güçleri, başkanın talimatıyla salonu boşalttı.

     

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    Etiketler: Akıncı Üssü , FETÖ , 15 Temmuz
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