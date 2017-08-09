Akıncı Üssü davasında amiralden ilginç savunma: Yaptığım eşeklik

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen davada çapraz sorgusu yapılan Harmancık, müştekilerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın, "Siz İstanbul'a dönüş yapmak için Akıncı Üssü'ne gittiğinizi söylediniz. Bugün de soru üzerine bunu teyit ettiniz. Akıncı Üssü'ne girdiğinizde ilk ne yaptınız?" sorusu üzerine, burada şaşkın bir kalabalıkla karşılaştığını, gittiği yerin 143. Filo olduğunu da sonradan öğrendiğini öne sürdü.



"Ulaştırma filosu 11. Filo. Siz gerçekten İstanbul'a gidecekseniz ulaştırma filosu olan 11. Filo'ya gitmeniz gerekmiyor mu?" diye sorulan Harmancık, "Nerede olduğunu bilmiyorum. Akıncı Üs komutanı olan arkadaşı görüp, onlar beni gönderirler zaten. Ben Akıncı Üs komutanını göreceğimi düşünerek gittim. Ondan sonrası onların beni yönlendirmesiyle olacaktı. Önce terör saldırısı, ardından TSK'nın yönetime el koyduğu yönünde haberler çıktı. Bu arada ben üs komutanını görmedim." diye konuştu.



Harmancık, soru üzerine, iznini General İzin Listesine eklemediğini, bunu kendisi adına yapacak mahiyetinin bulunduğunu söyledi.



AK Parti'nin avukatı Muammer Cemaloğlu'nun, "Genelkurmay Başkanına bilgi verdiğinizi söylüyorsunuz. Madem bir emir komuta zinciri içinde TSK'nın yönetime el koyduğunu düşünüyorsunuz, Genelkurmay Başkanı sizden neyin bilgisini alacak?" diye sorulan Harmancık, Genelkurmay Başkanı Akar'a

televizyonlarda gördüklerine ilişkin bilgi verdiği yönündeki iddiasını tekrarladı.



"TSK içinde etkisiz bir eleman olduğunuzu söylediniz. Akın Öztürk'ün bahsettiği 'kararlıyız' cümlesinin size ait olmadığını öne sürdünüz. Madem onların gözünde etkisiz bir elemansınız darbeciler neden 'Sen kimsin, çekil, bu bizim komutanımız değil, etkisiz eleman, darbeci biziz, biz konuşacağız' demediler. Siz neden muhatapsınız?" sorusu üzerine Harmancık, "Bunu bana değil, bildiğiniz darbeciler varsa onlara sorun." dedi.



"Özer Zeren üsse girdiğinizde hiçbir anormallik olmadığından bahsediyor. Siz ise anormallik gördüğünüzü söylüyorsunuz. Bu çelişki değil mi?" sorusu üzerine Harmancık, deneyimli bir asker olduğunu, bakış açılarının farklı olabileceğini belirtti.



Akıncı Üssü'ne İstanbul'a gitmek için üs komutanına haber vermeden ve planlı bir uçuş olup olmadığını bilmeden geldiği yönündeki beyanı hatırlatılarak, "Oraya gittiniz ve bir uçak olmadığını gördünüz. Ne yapacaktınız?" sorusu üzerine Harmancık, "Ankara'ya geçecektim, otobüse ya da başka bir uçağa binip gidecektim." dedi.



"Akıncı'dan nasıl dönmeyi planlıyordunuz?" diye sorulan Harmancık, "Üs komutanına, 'Beni Ankara'ya gönder' diyecektim." karşılığını verdi. Üs komutanını tanıyıp tanımadığı sorulan Harmancık, komutanı tanımadığını ancak bir amiral olarak üs komutanına rica ettiğinde kendisini kırmayacaklarını bildiğini söyledi.

"Amiralsiniz, arama ihtiyacı olmadan oraya gidebiliyorsunuz." değerlendirmesi üzerine Ömer Faruk Harmancık, "Yaptığımın bir yanlış olduğunu, hatta eşeklik olduğunu söyledim. Bunu beni utandırmak için tekrar tekrar söylemenize gerek yok." diye konuştu.







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