Akıllı telefonlar zihinsel sorunları tetikliyor

Dinlediğimiz bir şarkıyı kolayca bulabildiğimiz, istediğimiz zaman profesyonel fotoğraflar çekebildiğimiz akıllı telefonların, hayatımızın bir parçası haline geldiği ve yaşamımızı kolaylaştırdığı tartışılmaz bir gerçek.

Ancak, akıllı telefon gibi cihazlara olan bağımlılığın her geçen gün artıyor olması, sunduğu avantajların yanı sıra bağımlılık gibi ciddi sorunlara neden olarak sağlığımız için büyük bir tehlikeye yol açıyor.

Bu konunun ele alındığı Atlantik adlı kitabın yazarı olan Jean M Twenge yaptığı açıklamada, akıllı telefonların 1995 ve 2012 yılları arasında doğan ve iGen adını verdiği gençlerde, önceki kuşak gençlere göre çok daha fazla zihinsel sağlık sorununa neden olduğunu belirtiyor.

Twenge tarafından paylaşılan ve büyük bir tehlikenin işaretçisi olan bilgi ise, iGen kuşağında bulunan gençlerin intihar oranının, bir önceki kuşağa göre çok daha yüksek olması.

Gençlerin akıllı telefonları ile sosyal medya üzerinden arkadaşlarıyla iletişim kurmaya çalışırken, gerçek hayattan uzaklaştığını ve bu nedenle oldukça mutsuz olduklarını belirten Twenge, ilerleyen yıllarda çok daha büyük sorunlar ile karşılaşılacağını ifade ediyor.

tarafından hazırlanmıştır.

