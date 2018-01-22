Akıllı telefondan uzaklaşmanın formülü

“Telefonunuzdan nasıl ayrılacaksınız: 30 günde hayatınızı geri alma planı” başlıklı kitapta Price, araştırmalara göre İngiltere’de yetişkinlerin günde ortalama 33 kez, 20 yaş altındakilerin ise 90 kez cep telefonlarına baktığını ifade etti.

Kitapta akıllı telefonda çok fazla vakit geçirmenin hafızaya, derin düşünmeye ve odaklanmaya zararı olduğuna dair araştırmalara da işaret edildi. Buna göre akıllı telefonlar, mental olarak sağlıklı insanlarda bile obsesif-kompulsif bozukluğa ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğuna yol açabiliyor.

YATAK ODASINDA BULUNDURMAYIN

Kitapta insanların akıllı telefonları kullanırken sağlıklı kalabilmeleri için tavsiyelerde verildi. Bunlardan biri yattığınız odada akıllı telefonu bulundurmamak. İnsanların yatmadan önce akıllı telefonla vakit geçirdiği gibi sabah kalkınca da yaptıkları ilk işlerden birinin yine telefonlarını kontrol etmek olduğu belirtildi. Sabah alarmı için bir çalar saat alarak bu sorunun üstesinden gelinebileceği tavsiye edildi.

24 SAAT KAPALI TUTUN

Bir başka tavsiye, sevdiğiniz insanlar yanınızdayken haftada bir gün tamamen akıllı telefonunuzu kapalı tutmak. Cuma gecesi yatarken telefonu kapatıp ertesi gün uyandıktan birkaç saat yeniden açmak da bir başka yöntem. Ayrıca, gün içinde yarım saat ile 1 saat kadar süreyle yanınıza akıllı telefonu almadan vakit geçirmeniz, mesela öğle yemeği yemeniz öneriliyor. DIŞ HABERLER