Akıllı telefon fiyatlarına yeni zam yolda mı?

Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz yıl aynı dönemlerde dolar kuru 3 TL’nin altında seyrediyordu. Fakat bir anda artmaya başlayan dolar, 3.7TL’ye kadar yükselmiş sonradan ise 3.5TL seviyelerinde seyretmeye başlamıştı. Bazı ekonomi uzmanları doların yıl sonuna kadar 4TL’yi geçebileceğini belirtse de hükümet cephesinden yapılan açıklamalarda, dolardaki dalgalanmanın geçici olduğu belirtilmişti.

Elbette bu dalgalanma geçici de olsa, dışarıdan ithal olarak getirdiğimiz teknoloji ürünlerinin fiyatını önemli ölçüde etkilemişti. Zira Apple o dönemde iPhone modelleri ve Mac modelleri üzerinde 1000TL’yi bulan zamlar yapmıştı.