Akıllı tahtalar çocukların eğitimi için dönüm noktası

Akıllı tahtalar ilk olarak ülkemizde İstanbul Üniversitesi ile hayatımıza girdi. Sonrasında diğer sınıflara da dağıtıldı. Yapılan araştırmalar sonucu akıllı tahtalar, geleneksel eğitim sistemini geride bıraktı. Eskiden uygulanan sözlü sistemi yani öğretmenin, öğrenciyi tahtaya kaldırması ve soru sorması, ardında da öğrencinin cevap vermesi sistemi. Araştırma sonuçlarına göre akıllı tahtalarda verilen eğitimden sonra akademik başarının arttığı görüldü. Yapılan bir test sonucu akıllı tahtaların anlamlılık düzeyi p<0,05. bu="" test="" sonucu="" da="" akıllı="" tahtada="" verilen="" eğitimin="" çocukların="" lehine="" olduğunu="">

Ayrıca akıllı tahtaların son dönemlerde yaygınlaşmasıyla birlikte öğrencilerin pozitif düşünceyi benimsemeye başladıklarını gösterdi. Sonuca bakıldığında bu başarının sebebi ise akıllı tahta sisteminin doğru kullanılması. Hem koşul olarak hem de verilen eğitim olarak.

Peki bir akıllı sınıf nasıl olmalı?

-Sınıf ortamı ışıklandırması için pencere olmamalı ya da asgari ölçülerde olmalıdır,

-Duvarlar ışığa ilişkin yansımaları kırması için beyaz ve tonlarında olmalıdır,

-Kullanılan mobilyalar gri ya da grinin koyu tonlarına yakın olmalıdır,

-Eğer renkler uygun seçilmezse projeksiyon cihazından yansıyan ışık yansıma yaparak öğrencileri rahatsız etmektedir,

-Akıllı sınıf ortamı asgari 10 kW gücünde üç güç kaynağı ile beslenmelidir,

-Sınıf ortamına ait tüm verilerin anında yada daha sonra internet üzerinden arşiv şeklinde yayınlanması amacı ile IP TV kullanılmalıdır,

-IP TV Real Player, Microsoft Windows Media Player formatında yazılımlarla desteklenmelidir,

-İyi bir akıllı sınıf ortamında asgari iki adet projeksiyon cihazı olmalıdır,

-Öğretmene yönlenecek olan ışık kaynağı spot olmalıdır,

-Bir adet akıllı bulunmalıdır,

-Masaüstü bilgisayar kullanılacaksa görüşü engellemeyecek şekilde düzenlenmelidir, ancak masaüstü bilgisayarlar yerine diz üstü bilgisayar kullanılması tercih edilmelidir,

-Sınıf ortamında kablo kalabalığından kurtulmak için kablosuz ağ teknolojisinin gelişimine paralel olarak kablosuz ortamlarla desteklenmelidir.

Peki akıllı sınıflarda verilecek eğitsel derslerin yazılımları nasıl olmalı?

-Kolay anlaşılır ara yüz,

-Bilgiye kolay ve hızlı ulaşımı sağlayacak modül kavramı,

-Konu içeriğine yönelik oyunlarla desteklenmeli,

-Yazılım konuyla ilgili olarak internet bağlantısıyla desteklenebilir olmalı,

-Konuya ilişkin alıştırmalar, testler, anlama çalışmaları, sözlük, ses kaydedebilme olanağı, yazılı metinlerin seslendirilmesi ve görsel video desteğiyle desteklenmiş özelliklere sahip olmalıdır.

-Öğrenciler arasında işbirliğini geliştirebilmeli,

-Bilgi kaynağı olarak hareket etmeli,

-Sanal bir laboratuvar olarak yapılanmalı ve burada öğrenciler pahalı donanım kullanmadan ve tehlike ya şamadan kendi kendine bilgiyi paylaşabilmeli ve deney yapabilmelidir.

-Eğitime yeni başlayan öğrencilere geleneksel eğitim anlayışının yanı sıra az zamanda daha çok kavram ve işlemi öğretme için bir araç olarak kullanılması gerek.