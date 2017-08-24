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    Akıllı saatlerini yeniliyor, Samsung Gear S4 geliyor!

    Hürriyet Haber
    24 Ağustos 2017 - 07:51Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 07:51

    Akıllı saat sektörünün öncülerinden olan Samsung, Gear S serisi modellerle oldukça iddialı. Serinin yeni modelinin Galaxy Note 8 ile tanıtılması beklenirken sadece Gear Fit 2 Pro modelini tanıtan Samsung, yeni Gear modelini ne zaman tanıtacağını da açıkladı.

    Samsung’un CNBC’ye yaptığı açıklamaya göre Gear S serisinin en yeni üyesini, önümüzdeki hafta Almanya’nın Berlin şehrinde düzenlenecek olan IFA 2017’nin resmi açılışından hemen önce düzenlenecek özel etkinlikle tanıtacağını belirtti.

    Şu ana kadar her zaman Gear serisi akıllı saatleri IFA kapsamında tanıtan Samsung, görünen o ki serinin yeni üyesinde de bu geleneği bozmayacak. Yeni Gear hakkındaki bilgiler ise oldukça kısıtlı.

    Gear S3’e kıyasla çok daha iyi bir işlemci, daha iyi bir pil ömrü ve yenilenen bir tasarımla gelmesi beklenilen yeni Gear S modelinin, şirketin yeni dijital asistani Bixby’yi bünyesinde barındırması ise sürpriz olmayacaktır.

    shiftdelete'in haberine göre Apple Watch’un en büyük rakibi konumunda olan Gear S serisi akıllı saatler, bakalım yeni üyesiyle Apple Watch karşısında neler yapacak, hep birlikte bekleyip öğreneceğiz.

    Etiketler: samsung , akıllı saat , samsung gear s4
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