‘Akıllı’ pasta

DOĞUM günleri, terfi kutlamaları, düğünler… Hayatımızın her döneminde kutlamalar yapıyoruz ve bu kutlamaların vazgeçilmez kahramanları pastalar. En geleneksel sektörlerden biri olan pastacılık, dijital dönüşümle nasıl fark yaratılan bir alan olur? Bu sorunun cevabının peşine düşen Berker Yaşar ve Tugay Güzel, iCaked adındaki girişimlerini hayata geçirdi. iCaked, kullanıcıların, istedikleri pasta tasarımlarını 3 boyutlu (3D) olarak yapmasını sağlayan ve pastaneler için de bir pazar yeri oluşturan bir girişim. iCaked’ın en dikkat çeken yanı sıra Türkiye sınırlarını aşan bir girişim olması.

Kullanıcıların kendi pastalarını tasarlamaları için online 3 boyutlu editör geliştirdiklerini anlatan Berker Yaşar, “Kullanıcılar, 3 boyutlu olarak pasta tabanını, üzerine koyabileceği 3 ve 2 boyutlu figür ve süslemeleri seçerek özel günleri için benzersiz pastalarını kendileri oluşturabiliyorlar. Bu sayede kullanıcılar hayalindeki pastaları pastanelere çok kolay bir şekilde hiç zaman kaybetmeden anlatabiliyorlar. Pastaneler de sipariş alma sürecinde kaybettikleri zamanı iCaked sayesinde daha yararlı kullanabiliyorlar. Ayrıca tasarım anlaşmazlıklarından doğan müşteri memnuniyetsizliğini de iCaked 3 boyutlu editor sayesinde en aza indiriyor” dedi.

EVE TESLİM

Şu anda İstanbul, İzmir ve Ankara olmak üzere üç şehirde hizmet verdiklerini belirten Yaşar, “Web sitemizde, kullanıcıların yaptıkları kendi pasta tasarımlarının yanı sıra pastanelerin eklediği hazır günlük veya butik pastaları da sunuyoruz. Tasarıma özel fiyatı ekranda görülüyor. Pasta içeriğini ve diğer sipariş bilgiler de girilerek sipariş tamamlanabiliyor. Pastanelerimiz, hem e-posta yolu ile hem de kendilerine özel pastane panellerini kullanarak, kendilerine gelen siparişi 3 boyutlu olarak görüyor. Karışık bir butik pasta siparişini hiç vakit kaybetmeden alarak, müşterinin hayalindeki pastayı 3 boyutlu olarak üretim merkezlerine taşıyabiliyorlar. Pasta üretildikten sonra pastanelerimiz tarafından siparişi veren kişinin evine kadar bırakılıyor” diye konuştu.

850 SİPARİŞ

Bugüne kadar 850’nin üzerinde pasta siparişi alan iCaked’ın anlaştığı 9 pastane markası bulunuyor. Bu markalar ile toplam pastane şube sayısının 20’yi geçtiğini anlatan Yaşar, şunları söyledi: “Farklı illerde ve 3 büyük şehirimizde farklı pastaneler ile anlaşma çabalarımız durmadan devam ediyor. Amacımız pastanelerimize daha çok ve kolay online sipariş alma imkanı sunabilmek.”

ABD’YE AÇILDI SIRA HİNDİSTAN’DA

ŞU ana kadar iki farklı gruptan 1.5 milyon TL değerleme ile iki tohum yatırım aldıklarını anlatan Yaşar, “Yatırımcımız BIC Angels ile operasyonumuzu büyütmek için Türkiye de uzman bir mentor ile hızlandırıcı programdan geçmekteyiz. Temmuz 2017’de Growth Circuit VC den aldığımız yatırım ile de ABD piyasasına ilk adımımızı atmış bulunmaktayız. San Francisco ve çevresinde 100’den fazla pastaneyi sistemize ekledik. İlk hedefimiz bu bölgede büyüme sağlayıp, daha sonra ABD’nin diğer bölgelerine açılmak” dedi.

HAFTANIN YATIRIMI

PİSANO’YA İKİNCİ YATIRIM

SUNDUĞU geri bildirim yönetimi araçlarıyla markaların müşteri deneyimi ihtiyaçlarına çözüm üreten Pisano, Wesley Clover ve Vestel Ventures’tan 1 milyon dolar ikinci tur yatırım aldı. İngiltere ve Dubai’den sonra, Avrupa’da Fransa, Almanya ve Hollanda olmak üzere global pazardaki operasyonlarını genişleten girişim, aldığı yatırımla 2018’de ekibine 40 yeni kişi eklemek istiyor. Her yıl 8 kat büyüme oranını koruyan markanın hedefi, büyüyen ekibiyle farklı pazarlara da hizmet sunabilmek. Konu ile ilgili olarak Pisano Kurucu Ortağı Özkan Demir, “Hedefimiz önümüzdeki yıl içerisinde müşteri deneyimi alanında dünyanın en iyi teknoloji şirketi olmak. Yeni açtığımız global ofislerimizle de bu başarıyı ve büyümeyi sürekli kılmak istiyoruz” dedi.

GİRİŞİMCİLERE ÖNERİLER

KAHRAMAN’DAN 5 TAVSİYE

TÜRKİYE’deki girişim hızlandırma merkezlerinden biri Sabancı Üniversitesi bünyesindeki ‘SUCOOL’. İşte merkezin koordinatörü Naci Kahraman’ın girişimcilere önerileri:

1- ‘İkigai’nizi bulun: Japonların ‘ikigai’ adını verdiği ve ‘varoluş sebebi’ anlamına gelen bir konsept bize şunu öğretiyor: Sevdiğiniz, dünyanın ihtiyacı olan ve size para ödenecek şeyi bulun. Buna, profesyonelliğin, hayattaki amacınız ve tutkunuzla birleştiği nokta da diyebiliriz.

2- En iyi para müşteriden aldığın paradır: Melek yatırım ve girişimcileri erken aşamada destekleyen kamu fonları geçtiğimiz yıllarda oldukça gelişse de en iyi para her zaman satıştan gelen paradır. İlk sermayeyi bulmakta zorlanan girişimci adayları, ön satış yapma, abonelik, pazaryeri dediğimiz alıcı ve satıcıyı buluşturma veya sipariş usulü başlamak gibi hiç ya da az sermaye gerektiren iş modellerini irdeleyebilir. Ayrıca, ilk versiyonda müşteriden ilgi görmemeniz; iş, ürün ya da kendinizde bir şeyleri düzeltmeniz gerektiğini gösteren erken uyarı olabilir.

3- Akıl verenlerden faydalanın, ama…: İş kurma ve yürütme sürecinde çok kişi size akıl veriyordur, bu yazıdaki ben gibi. Onları iyi dinleyin ama her denileni yapmanız gerekmez. Sonuçta, iş sizin işiniz ve kimse sizin durumunuzu sizden iyi bilemez. Doğru akıl hocaları bulun ve herkesten alabileceğinizi alın. Öğrendiklerinizi birleştirip süzmek, yorumlamak ve uygulamak sizin sorumluluğunuzdadır. Eleştirilere sinirlenmek yerine, sebebini anlayarak lehinize çevirin.

4- Türkiye’nin dünyanın yüzde 1’i: İşini iyi yapan insanlara Türkiye’de her zaman ihtiyacımız var. Ürün veya hizmetlerini yurtdışına satabilenlere de bir o kadar. Türkiye’nin nüfus ve ekonomik olarak dünyanın yaklaşık yüzde 1’i olduğunu aklınızda tutun. Farklı coğrafyalar işiniz için satış noktaları olabileceği gibi öğreticidir de.

5- Bu kolay bir iş değil: Kimse size, herkesin hemen bugün girişimci olabileceğini, iş kurmanın kolay olduğunu söylemedi. Yeterli tecrübeniz, paranız yoksa kendinizi ve ilgili sektör bilginizi geliştireceğiniz işlerde tecrübe kazanmaya ve para biriktirmeye çalışın.