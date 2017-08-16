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'Akıllı' kurbanlık

Hacer BOYACIOĞLU / ANKARA
16 Ağustos 2017 - 22:51Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 22:51

AKILLI telefonlar artık kurbanlık alacağınız hayvanın tüm bilgilerini öğrenmenizi sağlayacak. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yeni uygulamasının amacı, vatandaşların kurban alırken yanıltılmasını engellemek.

Her Kurban Bayramı’nda yaşanan ve vatandaşların mağdur edilmesine neden olan yanlış hayvan seçimlerini ortadan kaldırmak için başlatılan uygulama için bir cep telefonu veya bilgisayara ihtiyaç duyulacak. Buna göre https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr adresine girilmesi veya “Haysag” isimli mobil uygulamanın cep telefonlarına indirilmesi istenilen bilgilerin öğrenilmesi için yeterli olacak. Hayvanın küpe numarası bilgisayara veya mobil uygulamaya girildiğinde de, kurbanlık hayvanın türü, ırkı, cinsiyeti ve yaşı anında görüntülenebilecek. Android telefonlarda, hayvanın aşı durumu da, bugünden itibaren görülebilecek bilgiler içinde yer alacak. Kısa süre içinde İOS kullanan telefonlarda da bu bilgininin görülebileceği ifade ediliyor.

KIRMIZI ÇARPI ATILACAK
Vatandaşların yanlış yönlendirilmemesi için, kurban pazarlarında da önlem alınıyor. Bayram öncesi kurulan pazarlarda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından veterinerler görevlendirilmeye başlandı. Bu veterinerler, hayvanların kurbanlığa uygun olup olmadığını inceliyor. Kurban olabilmesi için sığır ve mandaların iki yaşını, devenin beş yaşını, keçi ve koyunun bir yaşını bitirmiş olması gerekiyor. Ancak, koyunlarda altı aylıktan sonrakilerin bir yaşını dolduranlar kadar gelişmiş ve cüsseli olması yeterli kabul ediliyor.

Ayrıca kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmayacağı öngörülüyor. Bir diğer kıstas da, damızlık veya hamile hayvanların kurban edilemeyeceği. Pazarlarda görev yapan veterinerler de, bu açılardan hayvanları ve belgelerini inceliyor ve olumsuz gördükleri hayvanlara kırmızı bir işaret bırakıyor. Bu işarete sahip hayvanların, kurbanlık olarak satılmaması gerekiyor.

Etiketler: kurbanlık , mobil uygulama , gazetehaberleri
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